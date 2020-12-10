Елітний позашляховик за посаду академіка: президента НААН викрили на хабарі

"Слідчі управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрили президента Національної академії аграрних наук України в одержанні неправомірної вигоди. Правоохоронці встановили, що посадовець сприяв зарахуванню особи до списку претендентів на заміщення вакансій академіків і подальшій передачі відповідних матеріалів на розгляд Президії НААН. За свою допомогу фігурант отримав "подяку" - елітний позашляховик", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі слідчі повідомили президенту Національної академії аграрних наук України про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

"Досудове розслідування триває. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, а також повідомлення про підозру іншим фігурантам, причетним до цього правопорушення", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, Офіс Генпрокурора розпочав провадження щодо недбалості посадовців НААН з обліком землі.