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Елітний позашляховик за посаду академіка: президента НААН викрили на хабарі

Елітний позашляховик за посаду академіка: президента НААН викрили на хабарі

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Президента Національної академії аграрних наук України викрили на отриманні елітного позашляховика за сприяння у зарахуванню особи до списку претендентів на вакансії академіків. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації Національної поліції України.

"Слідчі управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрили президента Національної академії аграрних наук України в одержанні неправомірної вигоди. Правоохоронці встановили, що посадовець сприяв зарахуванню особи до списку претендентів на заміщення вакансій академіків і подальшій передачі відповідних матеріалів на розгляд Президії НААН. За свою допомогу фігурант отримав "подяку" - елітний позашляховик", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі слідчі повідомили президенту Національної академії аграрних наук України про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

"Досудове розслідування триває. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, а також повідомлення про підозру іншим фігурантам, причетним до цього правопорушення", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, Офіс Генпрокурора розпочав провадження щодо недбалості посадовців НААН з обліком землі.

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