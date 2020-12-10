Элитный внедорожник за пост академика: президента НААН разоблачили на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Президента Национальной академии аграрных наук Украины разоблачили в получении элитного внедорожника за содействие в зачислении лица в список претендентов на вакансии академиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации Национальной полиции Украины.
"Следователи управления расследования коррупционных преступлений Главного следственного управления Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора уличили президента Национальной академии аграрных наук Украины в получении неправомерной выгоды. Правоохранители установили, что чиновник способствовал зачислению лица в список претендентов на замещение вакансий академиков и дальнейшей передачи соответствующих материалов на рассмотрение Президиума НААН. За свою помощь фигурант получил "благодарность" - элитный внедорожник", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас следователи сообщили президенту Национальной академии аграрных наук Украины о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
"Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, а также сообщение о подозрении другим фигурантам, причастным к этому правонарушению", - указано в сообщении.
Напомним, Офис генпрокурора начал производство по небрежности должностных лиц НААН с учетом земли.