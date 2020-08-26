Офіс Генпрокурора розпочав провадження щодо недбалості посадовців НААН з обліком землі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Офіс Генпрокурора розпочав кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем посадовцями Національної академії аграрних наук (НААН) України, які вносили до кадастру недостовірні відомості про кількість землі, яка перебуває у користуванні. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
“Офіс Генерального прокурора за повідомленням Рахункової палати про результати аудиту ефективності використання Національною академією аграрних наук України коштів державного бюджету та управління об’єктами державної власності, що мають фінансові наслідки для державного бюджету, розпочав кримінальне провадження за фактами зловживання службовим становищем посадовцями НААН (ч. 2 ст. 364 ККУ)”, — йдеться у повідомленні.
Так, на початок 2020 року в постійному користуванні НААН перебувало 465 тис. га землі, але до Державного земельного кадастру внесені відомості лише про 320 тис. га — 69%. Дані про решту 145 тис. га земель відсутні. Реєстрація права постійного користування земельними ділянками також здійснена частково.
“У користуванні державних підприємств Академії перебуває 336 тис. га сільськогосподарських угідь. Врожайність основних культур на цих підприємствах значно нижча, ніж в середньому в Україні. Через це недоотримано майже 1,5 млрд грн у 2018 році та 1,3 млрд грн у 2019-у чистого доходу від реалізації продукції. При цьому під час реалізації врожаїв також не враховувалась ситуація на ринку, що спричинило недоотримання ще 883 млн грн виручки”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що окремі управлінські рішення НААН та її суб’єктів господарювання, які використовують земельні ділянки державної власності, призводять до фактичної втрати державою таких об’єктів та містять корупційні ризики.
Нагадаємо, за інформацією Рахункової палати, Національна академія аграрних наук (НААН) не здійснює належний облік підзвітних земель, через що держава може втратити частину з них.