Офис Генпрокурора начал производство из-за небрежности чиновников НААН с учетом земли

"Офис Генерального прокурора по сообщению Счетной палаты о результатах аудита эффективности использования Национальной академией аграрных наук Украины средств государственного бюджета и управления объектами государственной собственности, имеющих финансовые последствия для государственного бюджета, начал уголовное производство по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами НААН (ч. 2 ст. 364 УКУ)", - говорится в сообщении.

Так, к началу 2020 года в постоянном пользовании НААН находилось 465 тыс. га земли, но в Государственный земельный кадастр внесены сведения только о 320 тыс. га - 69%. Данные об остальных 145 тыс. га земель отсутствуют. Регистрация права постоянного пользования земельными участками также осуществлена частично.

"В пользовании государственных предприятий Академии находится 336 тыс. га сельскохозяйственных угодий. Урожайность основных культур на этих предприятиях значительно ниже, чем в среднем по Украине. Из-за этого недополучено почти 1,5 млрд грн в 2018 году и 1,3 млрд грн в 2019-м чистого дохода от реализации продукции. При этом при реализации урожаев тоже не учитывалась ситуация на рынке, что привело к недополучению еще 883 млн грн выручки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отдельные управленческие решения НААН и ее субъектов хозяйствования, использующих земельные участки государственной собственности, приводят к фактической потере государством таких объектов и содержат коррупционные риски.

Напомним, по информации Счетной палаты, Национальная академия аграрных наук (НААН) не осуществляет надлежащий учет подотчетных земель, из-за чего государство может потерять часть из них.