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Актуальне
Через недбалість НААН держава може втратити частину земель - Рахункова палата

Через недбалість НААН держава може втратити частину земель - Рахункова палата

Київ • УНН

 • 17938 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Національна академія аграрних наук (НААН) не здійснює належний облік підзвітних земель, через що держава може втратити частину з них. Про це з посиланням на результати аудиту повідомляє пресслужба Рахункової палати України, передає УНН.

"НААН не забезпечує належного кількісного та вартісного обліку земельних ділянок. З часу попереднього аудиту (2017 рік) Національна академія аграрних наук так і не провела інвентаризацію об’єктів нерухомості, включаючи землі, надані їй та її підприємствам, установам, організаціям у постійне користування. Тому проведення суцільної інвентаризації і тепер є актуальним", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на початок 2020 року в постійному користуванні НААН перебувало 465 тис. га землі. Проте до Державного земельного кадастру внесені відомості лише про 320 тис. га (69%). Дані про 145 тис. га земель відсутні. Реєстрація права постійного користування земельними ділянками також здійснена частково.

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Окрім того, у користуванні державних підприємств Академії перебуває 336 тис. га сільськогосподарських угідь. Врожайність основних с/г культур на цих підприємствах значно нижча ніж в середньому в Україні. Через це недоотримано майже 1,5 млрд грн у 2018 році та 1,3 млрд грн у 2019-му чистого доходу від реалізації продукції. При цьому під час реалізації вирощеної продукції не враховувались тенденції ринку, що спричинило недоотримання 883 млн грн виручки, зазначають у Рахунковій палаті.

За висновками відомства, окремі управлінські рішення НААН та її суб’єктів господарювання, які використовують земельні ділянки державної власності, призводять до фактичної втрати державою таких об’єктів та містять корупційні ризики.

"Так, держава фактично втратила права на 11,2 га земельних ділянок чотирьох наукових установ у Києві та Одесі, які Національна академія аграрних наук отримала в безстрокове безоплатне користування для дослідних і навчальних цілей. НААН надала згоду на будівництво житлових будинків / комплексів, зміну цільового призначення земельних ділянок, а в подальшому погодила договори про будівництво на вказаних землях. Разом з тим є ризики, що наукові установи сплачуватимуть штрафи за неналежне виконання договорів про будівництво – 3% кошторисної вартості об’єкта, але не менше 1 млн гривень", – повідомили у Рахунковій палаті.

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Згідно аудиту, загалом НААН належить державне майно вартістю 5,6 млрд грн, зокрема в користуванні держпідприємств – об’єкти вартістю 3,4 млрд грн. Найбільшу частку майна НААН займають земельні ділянки – 53%, будівлі складають 42%, інженерні споруди та об’єкти незавершеного будівництва – 6%. Лише 10% нерухомості, окрім земельних ділянок, має зареєстровані речові права. Всього держреєстрації підлягають речові права на майже 13,5 тис. об’єктів.

"Рахункова палата звертає увагу, що зростають площі приміщень, які не використовуються. Так, із майже 1,1 млн кв м загальної площі 772 тис. кв. м перебувають в непридатному для використання стані, ще 284 тис. кв. м в проаналізований період були придатні до експлуатації, проте не використовувалися", – резюмували в відомстві.

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