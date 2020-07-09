Посадовців Академії аграрних наук судитимуть за вимагання 150 тис. грн хабара
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. У Києві судитимуть двох працівників Президії Національної академії аграрних наук України та керівника одного з підпорядкованих дослідних господарств через підозру у вимаганні та одержанні хабара у розмірі 150 тисяч гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.
"До суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох працівників Президії Національної академії аграрних наук України та керівника одного з підпорядкованих дослідних господарств. Посадовці обвинувачуються у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України)", - сказано у повідомленні.
Слідством встановлено, що начальник одного з відділів Президії НААН України за попередньою змовою з начальником управління вказаної Академії та керівником підпорядкованого дослідного господарства вимагали та одержали неправомірну вигоду у сумі 150 000 гривень за укладення договору про поставку матеріальних цінностей та здійснення оплати за договором.
У разі доведення вини, обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд допитав свідка у справі про обвинувачення директора Інституту агроекології і природокористування НААН Ореста Фурдичка у вимаганні 500 тис. дол. хабара.