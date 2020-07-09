Должностных лиц Академии аграрных наук будут судить за вымогательство 150 тыс. грн взятки
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. В Киеве будут судить двух сотрудников Президиума Национальной академии аграрных наук Украины и руководителя одного из подчиненных исследовательских хозяйств по подозрению в вымогательстве и получении взятки в размере 150 тысяч гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"В суд направлено обвинительное заключение в отношении двух работников Президиума Национальной академии аграрных наук Украины и руководителя одного из подчиненных исследовательских хозяйств. Чиновники обвиняются в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины)", - сказано в сообщении.
Следствием установлено, что начальник одного из отделов Президиума НААН Украины по предварительному сговору с начальником управления указанной Академии и руководителем подчиненного опытного хозяйства требовали и получили неправомерную выгоду в сумме 150 000 гривен за заключение договора о поставке материальных ценностей и осуществления оплаты по договору.
В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
Напомним, Высший антикоррупционный суд допросил свидетеля по делу об обвинении директора Института агроэкологии и природопользования НААН Ореста Фурдычко в вымогательстве 500 тыс. долл. взятки.