Президенту НААН сообщили о подозрении в растрате средств – ГБР

Президенту Национальной академии аграрных наук (НААН) Ярославу Гадзалу сообщено о подозрении в растрате средств подконтрольных ему госпредприятий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР.

Детали

"Сотрудники ГБР сообщили о подозрении президенту Национальной академии аграрных наук Украины за незаконное использование бюджетных средств. Он устроил своего водителя сразу в четыре государственных агропредприятия, подконтрольных ему. На самом деле водитель там не работал, а лишь возил президента НААН на служебном автомобиле одного из предприятий", - говорится в сообщении.

По данным ГБР, в 2020 году президент НААН лично утвердил штатные расписания, зная, что в каждом из предприятий фигурирует тот же водитель. Это, как указано, позволило начислять зарплату за работу, которой фактически не было.

ГБР заявляет, что в результате этих действий из бюджета выплатили деньги за фиктивную работу.

"Следствие рассматривает действия президента НААН как пособничество в растрате государственного имущества по предварительному сговору (ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины)", - информирует ГБР.

В июне 2025 года сотрудники ГБР провели обыски у фигурантов дела.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним

В 2021 году обвинительный акт в отношении президента Национальной академии аграрных наук (НААН) Ярослава Гадзала был направлен в суд. Он обвинялся в получении неправомерной выгоды в виде бесплатного пользования элитным автомобилем за включение руководителя одного из структурных подразделений НААН в список претендентов на замещение вакансий академиков НААН и последующую передачу соответствующих материалов на рассмотрение президиума НААН.