ДБР прийшло з обшуками до президента Національної академії аграрних наук - джерела
Київ • УНН
Державне бюро розслідувань проводить обшуки у президента Національної академії аграрних наук Ярослава Гадзала. Обшуки проводяться у справі щодо розтрати майна.
Державне бюро розслідувань проводить обшуки в президента Національної академії аграрних наук (НААН) Ярослава Гадзала. Про це журналісту УНН повідомили джерела в правоохоронних органах.
Деталі
Джерела УНН повідомили, що ДБР прийшло з обшуками до президента НААН Гадзала.
Співрозмовник також повідомив, що обшуки проводяться у справі щодо розтрати майна шляхом зловживанням службовим становищем.
Нагадаємо
У 2021 році обвинувальний акт щодо президента Національної академії аграрних наук (НААН) Ярослава Гадзала було скеровано до суду. Він обвинувачувався в отриманні неправомірної вигоди у вигляді безплатного користування елітним автомобілем за включення керівника одного зі структурних підрозділів НААН до списку претендентів на заміщення вакансій академіків НААН та подальшу передачу відповідних матеріалів на розгляд президії НААН.