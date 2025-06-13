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ДБР прийшло з обшуками до президента Національної академії аграрних наук - джерела

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Державне бюро розслідувань проводить обшуки у президента Національної академії аграрних наук Ярослава Гадзала. Обшуки проводяться у справі щодо розтрати майна.

ДБР прийшло з обшуками до президента Національної академії аграрних наук - джерела

Державне бюро розслідувань проводить обшуки в президента Національної академії аграрних наук (НААН) Ярослава Гадзала. Про це журналісту УНН повідомили джерела в правоохоронних органах.

Деталі

Джерела УНН повідомили, що ДБР прийшло з обшуками до президента НААН Гадзала.

Співрозмовник також повідомив, що обшуки проводяться у справі щодо розтрати майна шляхом зловживанням службовим становищем.

Нагадаємо

У 2021 році обвинувальний акт щодо президента Національної академії аграрних наук (НААН) Ярослава Гадзала було скеровано до суду. Він обвинувачувався в отриманні неправомірної вигоди у вигляді безплатного користування елітним автомобілем за включення керівника одного зі структурних підрозділів НААН до списку претендентів на заміщення вакансій академіків НААН та подальшу передачу відповідних матеріалів на розгляд президії НААН.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЕкономікаКримінал та НП
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