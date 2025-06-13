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ГБР пришло с обысками к президенту Национальной академии аграрных наук - источники

Киев • УНН

 • 2858 просмотра

Государственное бюро расследований проводит обыски у президента Национальной академии аграрных наук Ярослава Гадзала. Обыски проводятся по делу о растрате имущества.

ГБР пришло с обысками к президенту Национальной академии аграрных наук - источники

Государственное бюро расследований проводит обыски у президента Национальной академии аграрных наук (НААН) Ярослава Гадзала. Об этом журналисту УНН сообщили источники в правоохранительных органах.

Детали

Источники УНН сообщили, что ГБР пришло с обысками к президенту НААН Гадзалу.

Собеседник также сообщил, что обыски проводятся по делу о растрате имущества путем злоупотребления служебным положением.

Напомним

В 2021 году обвинительный акт в отношении президента Национальной академии аграрных наук (НААН) Ярослава Гадзала был направлен в суд. Он обвинялся в получении неправомерной выгоды в виде бесплатного пользования элитным автомобилем за включение руководителя одного из структурных подразделений НААН в список претендентов на замещение вакансий академиков НААН и последующую передачу соответствующих материалов на рассмотрение президиума НААН.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
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