ГБР пришло с обысками к президенту Национальной академии аграрных наук - источники
Киев • УНН
Государственное бюро расследований проводит обыски у президента Национальной академии аграрных наук Ярослава Гадзала. Обыски проводятся по делу о растрате имущества.
Государственное бюро расследований проводит обыски у президента Национальной академии аграрных наук (НААН) Ярослава Гадзала. Об этом журналисту УНН сообщили источники в правоохранительных органах.
Детали
Источники УНН сообщили, что ГБР пришло с обысками к президенту НААН Гадзалу.
Собеседник также сообщил, что обыски проводятся по делу о растрате имущества путем злоупотребления служебным положением.
Напомним
В 2021 году обвинительный акт в отношении президента Национальной академии аграрных наук (НААН) Ярослава Гадзала был направлен в суд. Он обвинялся в получении неправомерной выгоды в виде бесплатного пользования элитным автомобилем за включение руководителя одного из структурных подразделений НААН в список претендентов на замещение вакансий академиков НААН и последующую передачу соответствующих материалов на рассмотрение президиума НААН.