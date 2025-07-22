Президента НААН отстранили от должности по подозрению в растрате

Печерский районный суд Киева отстранил от должности президента Национальной академии аграрных наук Украины Ярослава Гадзало, разоблаченного в махинациях с трудоустройством водителя. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокуратуры и ГБР.

Президента НААН подозревают в пособничестве в растрате бюджетных средств, совершенной по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 УК Украины).

По данным следствия, Гадзало способствовал фиктивному трудоустройству личного водителя на формальные должности сразу в четыре подконтрольных государственных агропредприятия. Отмечается, что фактически он выполнял обязанности личного водителя, а заработную плату на общую сумму более 200 тыс. грн. получал за счет госбюджета.

В рамках производства Офис Генерального прокурора направил в суд ходатайство о временном отстранении от должности президента Национальной академии аграрных наук Украины, которое Печерский районный суд города Киева удовлетворил. Кроме отстранения от должности, суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры о применении меры пресечения, возложив на подозреваемого ряд обязанностей, предусмотренных ст. 194 УПК Украины. - говорится в сообщении ОГП.

Из-за мягкости избранной меры пресечения, сторона обвинения подала апелляционную жалобу, поскольку обоснованно считает, что существуют риски влияния подозреваемого на ход расследования.

Напомним

13 июня сотрудники ГБР сообщили Президенту Национальной академии аграрных наук (НААН) Ярославу Гадзало о подозрении в незаконном использовании бюджетных средств.

Кроме того, в 2021 году в суд был направлен обвинительный акт в отношении Ярослава Гадзало по делу получения неправомерной выгоды в виде бесплатного пользования элитным автомобилем за включение руководителя одного из структурных подразделений НААН в список претендентов на замещение вакансий академиков НААН и последующую передачу соответствующих материалов на рассмотрение президиума НААН.