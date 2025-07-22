В Хмельницкой области ГБР задержало должностное лицо налоговой службы на взятке в сумме 200 тыс. грн.

Государственное бюро расследований задержало главного государственного инспектора Главного управления Государственной налоговой службы Украины в Хмельницкой области в момент получения взятки. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, пишет УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

Сотрудники ГБР при содействии СБУ, Нацполиции и ВБ (внутренней безопасности - ред.) ГНС задержали главного государственного инспектора ГУ Государственной налоговой службы Украины в Хмельницкой области во время получения взятки. Из-за его противоправных действий, бюджет также мог недополучить 800 тысяч гривен - говорится в сообщении Государственного бюро расследований.

Сообщается, что должностное лицо отвечало за налоговые проверки физических лиц-предпринимателей и требовало от них средства за существенное уменьшение суммы штрафных санкций.

В частности, в начале июля во время проверки чиновник определил предпринимательнице штраф в 1 млн 100 тыс. грн за нарушение законодательства по уплате ЕСВ. По разработанной схеме, мужчина пообещал уменьшить сумму штрафа до 300 тыс. грн, а свое "вознаграждение" оценил в 200 тыс. грн - сообщили в ГБР.

Правоохранители задержали должностное лицо "на горячем" во время получения всей суммы взятки 17 июля этого года.

Фигуранту уже сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности. Ему грозит до 10 лет пребывания за решеткой.

Дополнение

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