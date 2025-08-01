«Черная касса» на 4 миллиона гривен: ГБР разоблачило очередную коррупционную схему
Киев • УНН
В Полтавской области задержаны начальник районного управления Госпродпотребслужбы и бухгалтер ветлечебницы. Их подозревают в организации схемы вымогательства взяток от предпринимателей, изъято почти 4 млн гривен.
Сотрудники Государственного бюро расследований совместно с департаментом стратегических расследований Нацполиции задержали начальника одного из районных управлений Госпродпотребслужбы в Полтавской области. Его, а также бухгалтера областной больницы ветеринарной медицины, подозревают в организации коррупционной схемы. Об этом информирует УНН со ссылкой на ГБР.
Детали
По предварительным данным следствия, должностные лица ежемесячно требовали деньги от предпринимателей за "положительные заключения" во время профилактических мероприятий в животноводстве. В одном из эпизодов фермеру угрожали штрафами и блокированием работы, если тот не заплатит 180 тысяч гривен.
Формально эти мероприятия проводятся с целью недопущения инфекционных заболеваний среди поголовья, однако в этом случае имели исключительно коррупционный характер. С целью маскировки потоков взяток должностные лица учредили ряд частных предприятий, которые якобы предоставляли консультативные услуги. Финансовую документацию этих структур вела бухгалтер областной больницы ветеринарной медицины
Отмечается, что счета фирм пополняли предприниматели, у которых работники Госпродпотребслужбы требовали взятки. Весь "выручка" накапливался в индивидуальном банковском сейфе.
Во время обысков в этом сейфе изъята наличность в иностранной валюте на сумму, эквивалентную почти 4 млн гривен.
Начальник районного управления Госпродпотребслужбы задержан. Ему сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Бухгалтеру областной больницы ветеринарной медицины также сообщено о подозрении в пособничестве в получении неправомерной выгоды (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет
Решается вопрос об избрании мер пресечения в виде содержания под стражей, отстранения подозреваемых от должностей.
Следствие продолжается, устанавливаются другие эпизоды противоправной деятельности и полный круг причастных лиц.
Напомним
Главного государственного инспектора ГНС в Хмельницкой области задержали при получении взятки в 200 тыс. грн. Должностное лицо требовало средства за уменьшение штрафных санкций, что могло привести к недополучению бюджетом 800 тыс. грн.
Масштабные коррупционные схемы на Киевщине: среди 29 подозреваемых - депутаты, чиновники, директора коммунальных предприятий29.07.25, 17:45 • 4212 просмотров