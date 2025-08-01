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«Черная касса» на 4 миллиона гривен: ГБР разоблачило очередную коррупционную схему

Киев • УНН

 • 4934 просмотра

В Полтавской области задержаны начальник районного управления Госпродпотребслужбы и бухгалтер ветлечебницы. Их подозревают в организации схемы вымогательства взяток от предпринимателей, изъято почти 4 млн гривен.

«Черная касса» на 4 миллиона гривен: ГБР разоблачило очередную коррупционную схему

Сотрудники Государственного бюро расследований совместно с департаментом стратегических расследований Нацполиции задержали начальника одного из районных управлений Госпродпотребслужбы в Полтавской области. Его, а также бухгалтера областной больницы ветеринарной медицины, подозревают в организации коррупционной схемы. Об этом информирует УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

По предварительным данным следствия, должностные лица ежемесячно требовали деньги от предпринимателей за "положительные заключения" во время профилактических мероприятий в животноводстве. В одном из эпизодов фермеру угрожали штрафами и блокированием работы, если тот не заплатит 180 тысяч гривен.

Формально эти мероприятия проводятся с целью недопущения инфекционных заболеваний среди поголовья, однако в этом случае имели исключительно коррупционный характер. С целью маскировки потоков взяток должностные лица учредили ряд частных предприятий, которые якобы предоставляли консультативные услуги. Финансовую документацию этих структур вела бухгалтер областной больницы ветеринарной медицины

- говорится в сообщении ГБР.

Отмечается, что счета фирм пополняли предприниматели, у которых работники Госпродпотребслужбы требовали взятки. Весь "выручка" накапливался в индивидуальном банковском сейфе.

Во время обысков в этом сейфе изъята наличность в иностранной валюте на сумму, эквивалентную почти 4 млн гривен.

Начальник районного управления Госпродпотребслужбы задержан. Ему сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Бухгалтеру областной больницы ветеринарной медицины также сообщено о подозрении в пособничестве в получении неправомерной выгоды (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет

- сообщили в ГБР.

Решается вопрос об избрании мер пресечения в виде содержания под стражей, отстранения подозреваемых от должностей.

Следствие продолжается, устанавливаются другие эпизоды противоправной деятельности и полный круг причастных лиц.

Напомним

Главного государственного инспектора ГНС в Хмельницкой области задержали при получении взятки в 200 тыс. грн. Должностное лицо требовало средства за уменьшение штрафных санкций, что могло привести к недополучению бюджетом 800 тыс. грн.

Масштабные коррупционные схемы на Киевщине: среди 29 подозреваемых - депутаты, чиновники, директора коммунальных предприятий29.07.25, 17:45 • 4212 просмотров

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Хмельницкая область
Полтавская область