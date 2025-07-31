Акциз на солодкі газовані напої: коли паламент може розглянути законопроєкт та чи зробить це взагалі

У Верховній Раді вже понад 2 роки зареєстровано законопроєкт, який передбачає введення акцизного податку на солодкі та ароматизовані напої, що може підвищити ціни на ці напої на 5 гривень. УНН розбирався, чи дійсно можуть зрости ціни на солодкі напої, та коли планується розгляд законопроєкту у парламенті.

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Ще у березні 2023 року у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт №9032, яким пропонується запровадження акцизного податку на води, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин.

Цим проєктом закону передбачалося запровадження ставки акцизного податку до кінця воєнного стану на напої з додаванням цурку у розмірі 5 гривень за кожні 25 грамів цукру чи іншої еквівалентної 25 грамам цукру підсолоджувальної речовини в 1 літрі.

Згодом було зареєстровано альтернативний законопроєкт 9032-1, яким передбачається запровадження ставки сплати акцизного податку у розмірі 0,1 євро (приблизно 4-5 гривень) за 1 літр напою. Сплачувати податок мають виробники та імпортери.

У липні 2024 року Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити саме альтернативний законопроєкт за основу з дорученням доопрацювати законопроєкт до внесення його до парламенту у другому читанні.

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Комітет з питань бюджету у своєму висновку вказує, що до законопроєкту не надано фінансово-економічне обґрунтування, однак, за підрахунками Мінфіну, надходження до бюджету становитимуть 6,9 млрд гривень на рік.

Справді вже більше двох років і не розглянутий навіть у першому читанні. Тому, я не знаю, що зараз навколо цього проєкту закону, хоча ви пам'ятаєте, коли подавали висновки, то мені здається, Мінфін написав, що десь 7,5 млрд гривень в рік (дасть - ред.) введення такого податку. Але наразі я не чула ніякої активності в комітеті чи в секретаріаті комітету. Ніхто його не готував до розгляду до першого читання - розповіла народний депутат, член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна в коментарі УНН.

Вона наголосила, що враховуючи те, що великі асоціації написали заперечення щодо проведення цього податку, то, напевно, він і не розглядається.

І щоби ми всі розуміли, хоч і говорять, що такий податок є більше, ніж в 50% країнах світу, ... у нас (є - ред.) і складнощі в адмініструванні. Навіть те, що в нас вже роками працює оподаткування таких же шкідливих, наприклад, товарів, як тютюнові вироби, як алкоголь, не дуже дає результат. Тобто і тіньового дуже багато сектору виробництва і, наприклад, не дуже вдається боротися за здоров'я нації, вирішуючи через підняття податків ці питання. Тому я не можу навіть зрозуміти, як це вплине… 0,1 євро від вмісту цукру на 1 літр напою - зазначила Южаніна.

Відповідаючи на питання, наскільки у разі прийняття закону зростуть ціни на газовані напої, нардеп наголосила: "Я думаю, що можливо для споживачів, які споживають ці продукти, це і непомітно буде. Тому справжню ціль цього проєкту, цього податку я не знаю".

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