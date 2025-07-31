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Акциз на сладкие газированные напитки: когда парламент может рассмотреть законопроект и сделает ли это вообще

Киев • УНН

 • 1370 просмотра

В Верховной Раде более двух лет зарегистрирован законопроект об акцизном налоге на сладкие напитки, который может повысить цены на 5 гривен. Комитет по вопросам финансов рекомендовал принять альтернативный законопроект, предусматривающий 0,1 евро за литр напитка.

Акциз на сладкие газированные напитки: когда парламент может рассмотреть законопроект и сделает ли это вообще

В Верховной Раде уже более 2 лет зарегистрирован законопроект, предусматривающий введение акцизного налога на сладкие и ароматизированные напитки, что может повысить цены на эти напитки на 5 гривен. УНН разбирался, действительно ли могут вырасти цены на сладкие напитки, и когда планируется рассмотрение законопроекта в парламенте.  

Детали 

Еще в марте 2023 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №9032, которым предлагается введение акцизного налога на воды, включая минеральные и газированные, с добавлением сахара или других подслащивающих или ароматических веществ. 

Этим проектом закона предусматривалось введение ставки акцизного налога до конца военного положения на напитки с добавлением сахара в размере 5 гривен за каждые 25 граммов сахара или другого эквивалентного 25 граммам сахара подслащивающего вещества в 1 литре.

Впоследствии был зарегистрирован альтернативный законопроект 9032-1, которым предусматривается введение ставки уплаты акцизного налога в размере 0,1 евро (приблизительно 4-5 гривен) за 1 литр напитка. Уплачивать налог должны производители и импортеры.

В июле 2024 года Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять именно альтернативный законопроект за основу с поручением доработать законопроект до внесения его в парламент во втором чтении. 

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Комитет по вопросам бюджета в своем заключении указывает, что к законопроекту не предоставлено финансово-экономическое обоснование, однако, по подсчетам Минфина, поступления в бюджет составят 6,9 млрд гривен в год. 

Действительно, уже более двух лет и не рассмотрен даже в первом чтении. Поэтому, я не знаю, что сейчас вокруг этого проекта закона, хотя вы помните, когда подавали выводы, то мне кажется, Минфин написал, что где-то 7,5 млрд гривен в год (даст - ред.) введение такого налога. Но пока я не слышала никакой активности в комитете или в секретариате комитета. Никто его не готовил к рассмотрению к первому чтению 

- рассказала народный депутат, член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина в комментарии УНН. 

Она подчеркнула, что учитывая то, что крупные ассоциации написали возражения относительно проведения этого налога, то, наверное, он и не рассматривается.

И чтобы мы все понимали, хоть и говорят, что такой налог есть более чем в 50% странах мира, ... у нас (есть - ред.) и сложности в администрировании. Даже то, что у нас уже годами работает налогообложение таких же вредных, например, товаров, как табачные изделия, как алкоголь, не очень дает результат. То есть и теневого очень много сектора производства и, например, не очень удается бороться за здоровье нации, решая через поднятие налогов эти вопросы. Поэтому я не могу даже понять, как это повлияет… 0,1 евро от содержания сахара на 1 литр напитка 

- отметила Южанина. 

Отвечая на вопрос, насколько в случае принятия закона вырастут цены на газированные напитки, нардеп подчеркнула: "Я думаю, что возможно для потребителей, которые потребляют эти продукты, это и незаметно будет. Поэтому настоящую цель этого проекта, этого налога я не знаю".

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Павел Башинский

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