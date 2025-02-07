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Тиждень моди в Нью-Йорку: Pantone оголосив кольори та Marc Jacobs здивував показом

Тиждень моди в Нью-Йорку: Pantone оголосив кольори та Marc Jacobs здивував показом

Київ • УНН

 • 197354 перегляди

У Нью-Йорку стартував тиждень моди з колекціями на 2025 рік від 54 американських дизайнерів. Pantone представив головні відтінки сезону, а Marc Jacobs відкрив подію незвичайним показом у бібліотеці.

Колекція нового одягу на 2025 рік від різних дизайнерів вже на модельному подіумі в Нью-Йорку. "Велике яблуко" традиційно зібрало на сім днів кращих модельєрів зі всього світу. Цього тижня поціновувачі вишуканого вбрання дізнаються, що ж їм треба буде носити наступні півроку. Про те як стартував New York Fashion Week - в матеріалі від УНН.

Головні відтінки тижня моди

Не встиг тиждень моди в Нью-Йорку початися, як інститут кольору "Pantone" опублікував новий звіт з головними відтінками одягу цієї події, пише "Elle".

Тож серед топу: лимона трава, диня в бренді, ліонський синій, тернова слива, примуловий рожевий, зимова ягода, гарячий шоколад, олія чилі, маковий червоний, бронзово-коричневий.

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"Pantone" всі ці кольори характеризував однією фразою "Турбота з ноткою ностальгії". Адже більшість відтінків прив’язані до продуктів та, навіть, кулінарних витворів.

Нова колекція MARC JACOBS

Колекція MARC JACOBS відкрила Тиждень моди. Дивні сукні та ще більш дивні чоботи: відомий модельєр Джейкобс був у своєму репертуарі, з розряду "фентезійного". Дизайнер представив свою нову лінійку весна-літо 2025. Цікавим фактом є й те, що в досить нестандартному одязі моделі дефілювали в одній із бібліотек міста.

Головний посил колекції - яким порятунком може слугувати мода в найтемніші часи. Родзинкою івенту було те, що на місцях кожного гостя чекали спеціальні нотатки. На першій сторінці у них було написано слово "мужність", і це ніяка не випадковість. Саме завдяки мужності, за словами Джейкобса, він міг творити всі 40 років свого творчого шляху. Дизайнер підкреслив, що саме такий підхід дозволяв йому творити без рамок, сміливо експериментуючи з формами й пропорціями.

Експерименти продовжились і цього разу. Одяг, особливо верхній, представ назагал набагато більшим у розмірі за самих моделей. В чомусь він був схожий на ретро 1960-х років, проте з різними елементами сюрреалізму. Особливо, вразили зачіски: завите та в деяких місцях розпатлане волося добавляло моделям пікантності.

Чого слід очікувати?

Тиждень моди в "Великому яблуці" завершиться 11 лютого. За цей час 54 американських дизайнерів покажуть свої розробки нових стилей одягу. Слід вже очікувати Anna Sui, Carolina Herrera, Christian Siriano, Coach, Eckhaus Latta, Michael Kors, Monse, Prabal Gurung, Sandy Liang, Sergio Hudson, Tory Burch, Ulla Johnson.

Найтрендовіші кольори в новому році: що обрати, аби йти в ногу з модою01.01.25, 00:21 • 130083 перегляди

За думкою експертів, найбільш інтригуючою подією буде дебютне шоу дизайнерки Вероніки Леоне на посту креативного директора Calvin Klein Collection. За чутками, бренд має зробити справжній фурор. Чи буде це так, дізнаємося 7 лютого.

Український бренд Bevza

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Власницею цього бренду є Світлана Бевза. Українська модельєрка у фешніндустрії вже більше 20 років. Її колекцію одягу також очікують на Тижні моди у Нью-Йорці. Вперше Світлана потрапила на цей показ ще у 2017 році, представивши свою лінійку під назвою "Realistic". Колекція висвітлювала проблематику російсько-української війни й справила справжній фурор.

Після такого Світлану Бевзу тепер запрошують кожні півроку на цю подію. Її одяг вважається одним з кращих у світі та передає колорит сучасності та історіЇ України. Минулого разу модельєрка у вересні 2024 представила Роса на сонці" в Українському Інституті Америки. Натхнені рядками з національного гімну України: "Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці…", ці вироби вшановують спадщину, стійкість, надію та силу духу українців. Що буде цього разу - можна буде побачити на власні очі 8 лютого у суботу. Для України це буде друга ночі неділі 9 лютого.

Тиждень моди в Нью-Йорці - найпрестижніша подія в фешніндустрії?

Нью-йоркський тиждень моди був започаткований у 1943 році Елеонорою Ламбер, пресдиректоркою першої рекламної організації американської індустрії моди — Нью-Йоркського інституту одягу.

Його створили можна сказати за збігу обставин. Раніше головною була саме французька мода. Проте на її показ функціонери, можновладці та дизайнери США не змогли поїхати через Другу світову війну, тому організували власний показ, який пройшов перевірку часом. Зараз він проходить двічі на рік, у лютому та вересні й диктує моду у всьому світі. Бути запрошеним на такий івент означає отримати світове визнання.

Олександр Карамушка

Олександр Карамушка

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