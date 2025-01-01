Найтрендовіші кольори в новому році: що обрати, аби йти в ногу з модою

Хоча взимку і надалі найпопулярнішими залишатимуться коричневі, темно-сині та чорні відтінки ми побачимо появу нових фаворитів – від світло-блакитного до сонячно-жовтого, а наступні сезони здивують нас розмаїттям кольорів, пише УНН з посиланням на Vogue.

Зима

Хакі

Burberry, Ferragamo, Gucci та Bottega Veneta зробили насичений землистий відтінок зеленого хакі головною зіркою своїх колекцій. Хакі може асоціюватися з універсальними куртками та штанами карго, однак цієї осені він більш піднесений і вишуканий — та пофарбував бушлати й шовкові сукні у відтінки оливи, моху та глибокого хакі.

Рожевий

Рожевий — не той колір, що зазвичай асоціюється із холодними місяцями, однак це відтінок, який явно припав до душі дизайнерам прийдешнього сезону. Замість відтінків у стилі Barbiecore ми побачили більш м’які, приглушені рожеві тони у Chloé, Prada та Chanel. Бренди стилізували рожевий у стильних total look із сукнею чи костюмом або робили його яскравим акцентом серед речей нейтральних кольорів — зі штанами, сорочкою чи пальтом.

Сірий

Що стосується нейтральних кольорів, то сірий домінував у всіх колекціях, починаючи від світлих і закінчуючи похмурими шиферними відтінками. Carven, Del Core та Bevza — лише деякі з брендів, які відстоювали сірий total look. Сірий масивний в’язаний одяг і об’ємні фасони стали ключовими елементами цієї естетики.

Що стосується нейтральних кольорів, то сірий домінував у всіх колекціях, починаючи від світлих і закінчуючи похмурими шиферними відтінками. Carven, Del Core та Bevza — лише деякі з брендів, які відстоювали сірий total look. Сірий масивний в’язаний одяг і об’ємні фасони стали ключовими елементами цієї естетики.

Жовтий

Жовтий був ключовим трендом сезону осінь-зима 2023/2024, і, попри те, що традиційно вважається літнім відтінком, він буде популярним і надалі — восени та взимку. У Prada трикотаж з короткими рукавами кольору календули поєднувався із сірою спідницею, а Victoria Beckham, Jacquemus і Bottega Veneta показали більш ніжні маслянисті відтінки. Одні з ключових предметів колекцій — квадратний жакет гірчично-жовтого кольору від Bottega Veneta, пальто з подовженим кроєм від Gucci та шифонова мінісукня від Victoria Beckham.

Блакитний

Синій завжди домінує в осінньо-зимових колекціях, однак замість темно-синього чи королівського синього цього сезону до суміші додано кілька світліших відтінків, як-от небесно-блакитний і кобальтовий. У своєму звіті про тенденції Pantone виділив два конкретні відтінки синього — "зірково-блакитний" і Wave Ride, "тропічний блакитний океан, який надихає наше бажання втекти". Bottega Veneta представили ефектне пальто-кокон яскравого небесно-блакитного відтінку, а Miu Miu — спідниці та сорочки кобальтового кольору.

Весна-літо 2025

Лаймовий

Жовто-зелена яскрава суміш є символом свіжості та життєвої сили сезону весна-літо 2025. Бренди не обмежували себе й представили найрізноманітніші речі у цьому відтінку, від легких суконь Gucci, Simone Rocha та Ganni до жакетів та сміливих вирізів від Bach Mai. Лаймовий є на диво універсальним відтінком, який поєднується з іншими яскравими кольорами й гармонійно доповнює нейтральні тони.

Космічне срібло

Влітку 2024 металічний срібний зустрічався здебільшого в аксесуарах, натомість у 2025 році він буде в сукнях, спідницях, сорочках – всюди. Серед брендів космічний срібний найбільше вподобали Roberto Cavalli, Palomo Spain, Sergio Hudson, Gucci та Alejandra Alonso.

Гранатовий

Відтінок схожий на бургунді, але із соковитим лакованим переливом та вишуканим червоним підтоном. Гранат або стигла черешня – ось фруктові референси цього кольору. Надихайтеся костюмами та сукнями від Saint Laurent й Jil Sander, шкіряними тренчами від Bottega Veneta та Gucci й широкими штанами від Ferragamo.

Білий

Колір спокою, чистоти та ясності. Від плавних форм Moschino та Roberto Cavalli до структурованого одягу Ferragamo, які обрали білий домінантним кольором для весняно-літніх колекцій. Білий є настільки адаптивним, що з ним легко створити як повсякденні, так і вишукані образи. Тож думайте, але недовго.

Чорний

Традиційно зимовий колір, є одним найголовніших весною-літом 2025. Dolce & Gabbana та Ferragamo представили чорний у легких тканинах та силуетах. Натомість Prada, Moschino та Gucci надали перевагу мінімалістичним образам з повітряними спідницями та чорними total looks.

Електричний синій

Дизайнери обрали різні інтерпретації синього, щоб ми могли пограти з відтінком. Так, світліший синій – для легкого літнього образу, а темний синій – для вишуканої елегантності. Зверніть увагу на сукню Marni та на сукню Roberto Cavalli з принтом морської хвилі.

Вогняний червоний

Червоний надалі залишається одним з найяскравіших відтінків в гардеробі. Саме вогняний червоний приваблює своєю живістю, тому сміливо носіть такий total look. Референсом дивіться на легкий тренч від Bach Mai та на костюм у піжамному стилі від Khaite.

Темно-синій

Темно-синій стає новим чорним, якщо проаналізувати кількість образів у цьому відтінку серед весняних колекцій. Alaïa зробили синій пуховик, Ralph Lauren – шифонову сукню, Sergio Hudson – костюм з шортами.

Масляно-жовтий

Фаворит цього літа і стовідсотковий тренд майбутнього літа, масляно-жовтий є достатньо нейтральним і водночас привабливо яскравим. Можна обрати жовту сукню Nanushka, поєднати ніжний топ з джинсами, як це зробили у Prabal Gurung чи жовтий образ на кшталт Phillip Lim.

Ніжно-рожевий

Цей відтінок також залишається з нами ще щонайменше на рік і заслужено асоціюється із повітряністю цукрової вати. Надихаємося ніжним образом від Jason Wu та більш сміливим барбі рожевим від Prabal Gurung.