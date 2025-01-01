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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Самые трендовые цвета в новом году: что выбрать, чтобы идти в ногу с модой

Самые трендовые цвета в новом году: что выбрать, чтобы идти в ногу с модой

Киев  •  УНН

 • 4244 просмотра

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Дизайнеры представили палитру модных цветов для зимы 2024 и весны-лета 2025. От классических хаки и серого до неожиданных лаймового и космического серебра - какие оттенки будут актуальными в новом сезоне.

Хотя зимой и в дальнейшем самыми популярными будут оставаться коричневые, темно-синие и черные оттенки мы увидим появление новых фаворитов - от светло-голубого до солнечно-желтого, а следующие сезоны удивят нас разнообразием цветов, пишет УНН со ссылкой на Vogue.

Зима

Хаки

Burberry, Ferragamo, Gucci и Bottega Veneta сделали насыщенный землистый оттенок зеленого хаки главной звездой своих коллекций. Хаки может ассоциироваться с универсальными куртками и брюками карго, однако этой осенью он более возвышенный и изысканный - окрасив бушлаты и шелковые платья в оттенки оливы, мха и глубокого хаки.

Розовый

Розовый - не тот цвет, который обычно ассоциируется с холодными месяцами, однако это оттенок, который явно пришелся по душе дизайнерам грядущего сезона. Вместо оттенков в стиле Barbiecore мы увидели более мягкие, приглушенные розовые тона у Chloé, Prada и Chanel. Бренды стилизовали розовый в стильных total look с платьем или костюмом или делали его ярким акцентом среди вещей нейтральных цветов - с брюками, рубашкой или пальто.

Серый

Что касается нейтральных цветов, то серый доминировал во всех коллекциях, начиная от светлых и заканчивая мрачными шиферными оттенками. Carven, Del Core и Bevza - лишь некоторые из брендов, которые отстаивали серый total look. Серая массивная вязаная одежда и объемные фасоны стали ключевыми элементами этой эстетики.

Что касается нейтральных цветов, то серый доминировал во всех коллекциях, начиная от светлых и заканчивая мрачными шиферными оттенками. Carven, Del Core и Bevza - лишь некоторые из брендов, которые отстаивали серый total look. Серая массивная вязаная одежда и объемные фасоны стали ключевыми элементами этой эстетики.

Желтый

Желтый был ключевым трендом сезона осень-зима 2023/2024, и, несмотря на то, что традиционно считается летним оттенком, он будет популярен и в дальнейшем - осенью и зимой. У Prada трикотаж с короткими рукавами цвета календулы сочетался с серой юбкой, а Victoria Beckham, Jacquemus и Bottega Veneta показали более нежные маслянистые оттенки. Одни из ключевых предметов коллекций - квадратный жакет горчично-желтого цвета от Bottega Veneta, пальто с удлиненным кроем от Gucci и шифоновое мини-платье от Victoria Beckham.

Голубой

Синий всегда доминирует в осенне-зимних коллекциях, однако вместо темно-синего или королевского синего в этом сезоне в смесь добавлено несколько более светлых оттенков, таких как небесно-голубой и кобальтовый. В своем отчете о тенденциях Pantone выделил два конкретных оттенка синего - «звездно-голубой» и Wave Ride, «тропический голубой океан, который вдохновляет наше желание убежать». Bottega Veneta представили эффектное пальто-кокон в ярком небесно-голубом оттенке, а Miu Miu - юбки и рубашки в кобальтовом цвете.

Весна-лето 2025

Лаймовый

Желто-зеленая яркая смесь является символом свежести и жизненной силы сезона весна-лето 2025. Бренды не ограничивали себя и представили самые разные вещи в этом оттенке, от легких платьев Gucci, Simone Rocha и Ganni до жакетов и смелых вырезовов от Bach Mai. Лаймовый удивительно универсальный оттенок, который сочетается с другими яркими цветами и гармонично дополняет нейтральные тона.

Космическое серебро

Летом 2024 года металлический серебряный встречался в основном в аксессуарах, зато в 2025 году он будет в платьях, юбках, рубашках - везде. Среди брендов космический серебряный больше всего облюбовали Roberto Cavalli, Palomo Spain, Sergio Hudson, Gucci и Alejandra Alonso.

Гранатовый

Оттенок похож на бургунди, но с сочным лакированным переливом и изысканным красным подтоном. Гранат или спелая черешня - вот фруктовые референсы этого цвета. Вдохновляйтесь костюмами и платьями от Saint Laurent и Jil Sander, кожаными тренчами от Bottega Veneta и Gucci и широкими брюками от Ferragamo.

Белый

Цвет спокойствия, чистоты и ясности. От плавных форм Moschino и Roberto Cavalli до структурированной одежды Ferragamo, которые выбрали белый доминантным цветом для весенне-летних коллекций. Белый настолько адаптивен, что с ним легко создать как повседневные, так и изысканные образы. Так что думайте, но недолго.

чёрный

Традиционно зимний цвет, является одним из самых главных весной-летом 2025. Dolce & Gabbana и Ferragamo представили черный в легких тканях и силуэтах. Зато Prada, Moschino и Gucci отдали предпочтение минималистичным образам с воздушными юбками и черными total looks.

Электрический синий

Дизайнеры выбрали разные интерпретации синего, чтобы мы могли поиграть с оттенком. Так, более светлый синий - для легкого летнего образа, а темный синий - для изысканной элегантности. Обратите внимание на платье Marni и на платье Roberto Cavalli с принтом морской волны.

Огненный красный

Красный продолжает оставаться одним из самых ярких оттенков в гардеробе. Именно огненный красный привлекает своей живостью, поэтому смело носите такой total look. Референсом смотрите на легкий тренч от Bach Mai и на костюм в пижамном стиле от Khaite.

Темно-синий

Темно-синий становится новым черным, если проанализировать количество образов в этом оттенке среди весенних коллекций. Alaïa сделали синий пуховик, Ralph Lauren - шифоновое платье, Sergio Hudson - костюм с шортами.

Маслянисто-желтый

Фаворит этого лета и стопроцентный тренд будущего лета, масляно-желтый достаточно нейтральный и одновременно привлекательно яркий. Можно выбрать желтое платье Nanushka, совместить нежный топ с джинсами, как это сделали в Prabal Gurung или желтый образ вроде Phillip Lim.

Нежно-розовый

Этот оттенок также остается с нами еще как минимум на год и заслуженно ассоциируется с воздушностью сахарной ваты. Вдохновляемся нежным образом от Jason Wu и более смелым барби розовым от Prabal Gurung.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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