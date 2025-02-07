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Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

Киев  •  УНН

 • 51332 просмотра

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В Нью-Йорке стартовала неделя моды с коллекциями на 2025 год от 54 американских дизайнеров. Pantone представил главные оттенки сезона, а Marc Jacobs открыл событие необычным показом в библиотеке.

Коллекция новой одежды на 2025 год от разных дизайнеров уже на модельном подиуме в Нью-Йорке. «Большое яблоко» традиционно собрало на семь дней лучших модельеров со всего мира. На этой неделе ценители изысканных нарядов узнают, что же им предстоит носить следующие полгода. О том как стартовала New York Fashion Week - в материале от УНН.

Главные оттенки недели моды

Не успела неделя моды в Нью-Йорке начаться, как институт цвета «Pantone» опубликовал новый отчет с главными оттенками одежды этого события, пишет «Elle».

Поэтому среди топа: лимона трава, дыня в бренди, лионский синий, терновая слива, примуловый розовый, зимняя ягода, горячий шоколад, масло чили, маковый красный, бронзово-коричневый.

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«Pantone» все эти цвета характеризовал одной фразой „Забота с ноткой ностальгии“. Ведь большинство оттенков привязаны к продуктам и даже кулинарным произведениям.

Новая коллекция MARC JACOBS

Коллекция MARC JACOBS открыла Неделю моды. Странные платья и еще более странные сапоги: известный модельер Джейкобс был в своем репертуаре, из разряда «фэнтезийного». Дизайнер представил свою новую линейку весна-лето 2025. Интересным фактом является и то, что в довольно нестандартной одежде модели дефилировали в одной из библиотек города.

Главный посыл коллекции - каким спасением может служить мода в самые темные времена. Изюминкой ивента было то, что на местах каждого гостя ждали специальные заметки. На первой странице в них было написано слово «мужество», и это никакая не случайность. Именно благодаря мужеству, по словам Джейкобса, он мог творить все 40 лет своего творческого пути. Дизайнер подчеркнул, что именно такой подход позволял ему творить без рамок, смело экспериментируя с формами и пропорциями.

Эксперименты продолжились и на этот раз. Одежда, особенно верхняя, была в целом намного больше в размере самих моделей. В чем-то она была похожа на ретро 1960-х годов, однако с различными элементами сюрреализма. Особенно, поразили прически: завитые и в некоторых местах растрепанные волосы добавляли моделям пикантности.

Чего следует ожидать?

Неделя моды в «Большом яблоке» завершится 11 февраля. За это время 54 американских дизайнеров покажут свои разработки новых стилей одежды. Следует уже ожидать Anna Sui, Carolina Herrera, Christian Siriano, Coach, Eckhaus Latta, Michael Kors, Monse, Prabal Gurung, Sandy Liang, Sergio Hudson, Tory Burch, Ulla Johnson

По мнению экспертов, самым интригующим событием будет дебютное шоу дизайнера Вероники Леоне на посту креативного директора Calvin Klein Collection. По слухам, бренд должен произвести настоящий фурор. Будет ли это так, узнаем 7 февраля.

Украинский бренд Bevza

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Владелицей этого бренда является Светлана Бевза. Украинский модельер в фешниндустрии уже более 20 лет. Ее коллекцию одежды также ожидают на Неделе моды в Нью-Йорке. Впервые Светлана попала на этот показ еще в 2017 году, представив свою линейку под названием «Realistic». Коллекция освещала проблематику российско-украинской войны и произвела настоящий фурор.

После такого Светлану Бевзу теперь приглашают каждые полгода на это событие. Ее одежда считается одной из лучших в мире и передает колорит современности и истории Украины. В прошлый раз модельер в сентябре 2024 представила «Роса на солнце» в Украинском Институте Америки. Вдохновленные строками из национального гимна Украины: «Згинут наши вориженьки, как роса на солнце...», эти изделия чествуют наследие, стойкость, надежду и силу духа украинцев. Что будет на этот раз - можно будет увидеть собственными глазами 8 февраля в субботу. Для Украины это будет вторая ночь воскресенья 9 февраля.

Неделя моды в Нью-Йорке - самое престижное событие в фешниндустрии?

Нью-йоркская неделя моды была основана в 1943 году Элеонорой Ламбер, пресс-директором первой рекламной организации американской индустрии моды - Нью-Йоркского института одежды.

Его создали можно сказать по стечению обстоятельств. Ранее главной была именно французская мода. Однако на ее показ функционеры, чиновники и дизайнеры США не смогли поехать из-за Второй мировой войны, поэтому организовали собственный показ, который прошел проверку временем. Сейчас он проходит дважды в год, в феврале и сентябре и диктует моду во всем мире. Быть приглашенным на такой ивент означает получить мировое признание.

Александр Карамушка

Александр Карамушка

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