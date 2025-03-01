Цукерберг в блестящем комбинезоне с "Грэмми-2025" устроил сюрприз на юбилее жены
Киев • УНН
Марк Цукерберг выступил на 40-летии Присциллы Чан в копии костюма певца Бенсона Буна с «Грэмми-2025». Основатель Meta станцевал на пианино и исполнил песню «Beautiful Things» в синем комбинезоне с пайетками.
Генеральный директор Meta Марк Цукерберг устроил яркое шоу на дне рождения своей жены Присциллы Чан, появившись там в синем комбинезон с пайетками - точной копией наряда певца Бенсона Буна. Об этом сообщает Page Six, пишет УНН.
Детали
Марк Цукерберг устроил неожиданное шоу на вечеринке по случаю 40-летия своей жены. Миллиардер вышел на сцену в строгом черном костюме, но через мгновение два человека сорвали его смокинг, под которым оказался блестящий синий комбинезон с пайетками, такой, какой ранее носил певец Бенсон Бун на "Грэмми-2025".
Как сообщает СМИ, миллиардер выложился на полную: запрыгнул на пианино и зажег толпу, полностью воссоздав выступление Буна с песней "Beautiful Things" - за исключением знаменитого сальто назад певца.
Однако непонятно, что именно пел Цукерберг или он просто пел под фонограмму, когда ставил в клипе новый сингл Буна "Sorry I'm Here for Someone Else".
"Вашей жене исполняется 40 лет только один раз! - подписал видео Цукерберг. - Респект Бенсон Буну за комбинезон и новый сингл".
Хотя пользователи социальных сетей отреагировали неоднозначно, похоже, самой Присцилле Чан шоу явно понравилось - ее видели улыбающейся и веселой среди гостей.
40-летний сооснователь Facebook также поделился фотографией своего необычного наряда в Instagram Stories, подписав ее: "Полный комплект Бенсона Буна".
Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом07.02.25, 13:29 • 197420 просмотров