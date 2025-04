Цукерберг в блестящем комбинезоне с "Грэмми-2025" устроил сюрприз на юбилее жены

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг устроил яркое шоу на дне рождения своей жены Присциллы Чан, появившись там в синем комбинезон с пайетками - точной копией наряда певца Бенсона Буна. Об этом сообщает Page Six, пишет УНН.

Детали

Марк Цукерберг устроил неожиданное шоу на вечеринке по случаю 40-летия своей жены. Миллиардер вышел на сцену в строгом черном костюме, но через мгновение два человека сорвали его смокинг, под которым оказался блестящий синий комбинезон с пайетками, такой, какой ранее носил певец Бенсон Бун на "Грэмми-2025".

Как сообщает СМИ, миллиардер выложился на полную: запрыгнул на пианино и зажег толпу, полностью воссоздав выступление Буна с песней "Beautiful Things" - за исключением знаменитого сальто назад певца.

Однако непонятно, что именно пел Цукерберг или он просто пел под фонограмму, когда ставил в клипе новый сингл Буна "Sorry I'm Here for Someone Else".

"Вашей жене исполняется 40 лет только один раз! - подписал видео Цукерберг. - Респект Бенсон Буну за комбинезон и новый сингл".

Хотя пользователи социальных сетей отреагировали неоднозначно, похоже, самой Присцилле Чан шоу явно понравилось - ее видели улыбающейся и веселой среди гостей.

40-летний сооснователь Facebook также поделился фотографией своего необычного наряда в Instagram Stories, подписав ее: "Полный комплект Бенсона Буна".

