Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда принял резонансное решение, которое ставит под сомнение конституционное право акционеров ликвидированных банков на доступ к правосудию. Производство по делу по иску соучредительницы банка "Конкорд" Елены Соседки суд закрыл, придя к выводу, что требования бывших акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, не подлежат рассмотрению ни одним судом. При этом кассационные жалобы даже не рассматривались по существу, пишет УНН.

Контекст

Ранее суды первой и апелляционной инстанций признали незаконным решение Национального банка Украины об отзыве лицензии банка "Конкорд" и постановили его отменить. НБУ и Фонд гарантирования вкладов физических лиц не согласились с такими решениями и подали кассационную жалобу. Они требовали отменить решения судов и закрыть производство.

Друзья, Верховный Суд отменил два предыдущих судебных решения, которыми мы доказали незаконность действий НБУ по лишению лицензии банка "Конкорд". После 7 месяцев ожидания кассации мы получили решение, которое не только противоречит праву, но и — здравому смыслу. Нас даже не вызвали в суд. Рассмотрение состоялось в письменном производстве — без слушаний, без аргументов, без участия сторон", - сообщила Елена Соседка на своей странице в Facebook.

Детали

В пункте 56 постановления коллегия судей прямо указала, что ни один суд в Украине не наделен полномочиями рассматривать иски акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, относительно неправомерных действий или решений Национального банка Украины.

В этом постановлении Кассационный административный суд в составе Верховного Суда изложил правовое заключение о том, что согласно особенностям правового регулирования спорных правоотношений требование бывшего акционера неплатежеспособного банка (в данном случае – ликвидированного банка) не подлежат рассмотрению как в порядке административного, так и в порядке хозяйственного судопроизводства, и по субъектному составу участников правоотношений не подпадают под юрисдикцию гражданского суда. То есть такие требования не подлежат рассмотрению ни одним судом - указала коллегия судей.

По мнению бывшего заместителя главы Государственного бюро расследований, юриста Александра Бабикова, такой подход – это сознательное лишение акционеров банка права на справедливый суд.

Такой подход является сознательным нарушением гарантированного права на доступ к правосудию и справедливый суд. Каждый человек имеет право на разрешение спорных правоотношений беспристрастным судом. Иной подход это лишь попытка государства избежать выполнения своих обязанностей по осуществлению правосудия - подчеркнул он в комментарии УНН.

Поэтому, несмотря на то, что суды первой и апелляционной инстанций признали противоправным и отменили решение Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Конкорд", Верховный Суд не рассмотрел кассационные жалобы по существу.

Кроме того, в постановлении коллегия судей подчеркнула, что удовлетворение требований о признании противоправным решения Правления Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка не способно восстановить права истца, и будет противоречить предписаниям пункта 3 части 9 статьи 266-1 КАС Украины.

Добавим

Несмотря на войну в Украине процесс вывода банков с рынка не остановился. Так, с 24 февраля 2022 года ликвидация была начата в отношении 8 банков. В 2023 году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Как заявляла Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов в финучреждении хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.