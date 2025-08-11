Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
Киев • УНН
Верховный Суд закрыл производство по делу соучредительницы банка "Конкорд" Елены Соседки, признав требования бывших акционеров банков не подлежащими рассмотрению ни одним судом. Это решение ставит под сомнение конституционное право на доступ к правосудию.
Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда принял резонансное решение, которое ставит под сомнение конституционное право акционеров ликвидированных банков на доступ к правосудию. Производство по делу по иску соучредительницы банка "Конкорд" Елены Соседки суд закрыл, придя к выводу, что требования бывших акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, не подлежат рассмотрению ни одним судом. При этом кассационные жалобы даже не рассматривались по существу, пишет УНН.
Контекст
Ранее суды первой и апелляционной инстанций признали незаконным решение Национального банка Украины об отзыве лицензии банка "Конкорд" и постановили его отменить. НБУ и Фонд гарантирования вкладов физических лиц не согласились с такими решениями и подали кассационную жалобу. Они требовали отменить решения судов и закрыть производство.
Друзья, Верховный Суд отменил два предыдущих судебных решения, которыми мы доказали незаконность действий НБУ по лишению лицензии банка "Конкорд". После 7 месяцев ожидания кассации мы получили решение, которое не только противоречит праву, но и — здравому смыслу. Нас даже не вызвали в суд. Рассмотрение состоялось в письменном производстве — без слушаний, без аргументов, без участия сторон", - сообщила Елена Соседка на своей странице в Facebook.
Детали
В пункте 56 постановления коллегия судей прямо указала, что ни один суд в Украине не наделен полномочиями рассматривать иски акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, относительно неправомерных действий или решений Национального банка Украины.
В этом постановлении Кассационный административный суд в составе Верховного Суда изложил правовое заключение о том, что согласно особенностям правового регулирования спорных правоотношений требование бывшего акционера неплатежеспособного банка (в данном случае – ликвидированного банка) не подлежат рассмотрению как в порядке административного, так и в порядке хозяйственного судопроизводства, и по субъектному составу участников правоотношений не подпадают под юрисдикцию гражданского суда. То есть такие требования не подлежат рассмотрению ни одним судом
По мнению бывшего заместителя главы Государственного бюро расследований, юриста Александра Бабикова, такой подход – это сознательное лишение акционеров банка права на справедливый суд.
Такой подход является сознательным нарушением гарантированного права на доступ к правосудию и справедливый суд. Каждый человек имеет право на разрешение спорных правоотношений беспристрастным судом. Иной подход это лишь попытка государства избежать выполнения своих обязанностей по осуществлению правосудия
Поэтому, несмотря на то, что суды первой и апелляционной инстанций признали противоправным и отменили решение Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Конкорд", Верховный Суд не рассмотрел кассационные жалобы по существу.
Кроме того, в постановлении коллегия судей подчеркнула, что удовлетворение требований о признании противоправным решения Правления Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка не способно восстановить права истца, и будет противоречить предписаниям пункта 3 части 9 статьи 266-1 КАС Украины.
Добавим
Несмотря на войну в Украине процесс вывода банков с рынка не остановился. Так, с 24 февраля 2022 года ликвидация была начата в отношении 8 банков. В 2023 году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Как заявляла Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов в финучреждении хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.