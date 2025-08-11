Экспорт оружия как шаг к Победе

Авторская статья Игоря Гарбарука, вице-президента "Украинского международного института восстановления", эксперта ГС "Экономический дискуссионный клуб"

Экспорт оружия – может ли его позволить себе воюющая страна?..

С одной стороны, вопрос кажется бессмысленным – ведь оружие нужно на поле боя, нам.

С другой стороны:

1. военные технологии развиваются настолько быстро, и то, что два-три месяца назад было востребовано, сегодня может уже потерять свою первоочередную актуальность для нужд нашего фронта – но при этом быть инновационным для потенциальных заказчиков в Африке, на Ближнем Востоке или в Латинской Америке;

2. собственные производственные мощности ОПК (оборонно-промышленного комплекса) Украины благодаря государственным и международным инвестициям (только в 2025 г. это $43 млрд.) развиваются значительно быстрее, чем государственные заказы на ВВТ (вооружение и военную технику) предприятий, которые их производят.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что более 40% оружия, применяемого на фронте нашими Силами безопасности и обороны, – это оружие украинского производства. Также наша страна постоянно призывает международных партнеров, которые помогают нам в борьбе против российского агрессора, и дальше поддерживать украинский ОПК и выделять на его развитие 0,25% собственного ВВП.

Соответственно, оружия и боеприпасов национального производства со временем будет значительно больше. Одновременно с этим устойчивой будет ситуация, когда определенной номенклатуры оружия и боеприпасов все еще не будет хватать в необходимом объеме, и ее нужно будет постоянно покупать, а по другой будет избыток, и она останется невостребованной.

Представим ситуацию, например:

- На складах Сил безопасности и обороны уже находится закупленный за государственные средства определенный объем условного осколочно-фугасного боеприпаса для ударных БпЛА мультироторного типа ("камикадзе") с определенными техническими характеристиками, качественного, кодифицированного, прошедшего государственные испытания и которому присвоен код НАТО – NSN Code, но на который именно сегодня отсутствует запрос от боевых подразделений.

- Соответственно "АОЗ" ("Агентство оборонных закупок" МОУ) или другой национальный заказчик (НПУ, НГУ, ГПСУ, СБУ и т.д.) не будут подписывать с производителем этой продукции Государственный контракт (ГК) на ее поставку, а будут закупать боеприпасы, которые нужны военнослужащим на передовой для выполнения поставленных задач, у другого производителя или поставщика (например: кумулятивно-фугасные или просто осколочные для "сброса" с дронов – соответствующих массо-габаритных параметров или ТТХ).

- Что же происходит дальше?.. Если коротко: производственные процессы на предприятии останавливаются, комплектующие у подрядчиков не закупаются, высококвалифицированный технический персонал потенциально теряет работу или мобилизуется, а само предприятие теряет необходимый статус критически важного, а государственный бюджет недополучает весь перечень предусмотренных поступлений. И даже если через какое-то время потребность в этом боеприпасе возникнет и государство захочет его закупить – восстановить производственный процесс будет крайне сложно, а порой невозможно.

Как альтернатива – ЭКСПОРТ на внешние рынки?..

Вопрос открытия экспорта продукции военного и двойного назначения дискутируется в профессиональных кругах систематически.

При этом, согласно заявлениям Министра обороны Украины, экспорт оружия в условиях войны, когда оно нужно защитникам на поле боя, представить невозможно.

Полностью понимаю и поддерживаю господина Министра в осознании того, что это прежде всего крайне сложное политическое решение, которое нужно будет объяснять международным партнерам, которые за собственные средства поставляют готовое оружие в Украину или финансируют его производство для наших нужд. И это действительно дилемма для МОУ и Правительства в целом.

Но, зададимся вопросом – кто на государственном уровне занимается проблемами украинского частного бизнеса, который:

- на собственный риск начал заниматься производством ВВТ;

- вложил собственные средства в R&D, в техническую разработку изделия, в испытания тестовых образцов на специализированных полигонах;

- оплатил работу инженеров и конструкторов;

- инвестировал фантастические средства в создание технической документации, а затем в приобретение дорогостоящего оборудования и наладил серийное производство;

- прошел все процедуры согласования в МОУ при кодификации изделия и получении NSN Code;

- согласовал все с подразделениями ВП МОУ (военное представительство) по вопросам контроля качества и приемки военной продукции и осознал стоимость всех видов демонстрационных, квалификационных, приемо-сдаточных испытаний и рисков их непрохождения хотя бы по какому-то одному из параметров.

И это все далеко не полный перечень вопросов, которые нужно решить производителю указанной продукции. Представим, что все удалось, и:

- он прошел все предусмотренные законодательством бюрократические процедуры;

- получил код НАТО;

- ему удалось убедить государственного заказчика в необходимости закупки его продукции;

- он подписал ГК, успешно и даже раньше срока все изготовил и поставил, получил положительные отзывы от военных.

…но, одновременно с этим получил информацию от заказчика, что бюджетных ассигнований нет, физические средства использованы и когда в следующий раз его продукция будет закупаться неизвестно.

При этом, во время международных специализированных выставок ВВТ она вызвала живой интерес у представителей других стран и получила запрос на поставку.

Именно разрешение на открытие экспорта ВВТ из Украины может решить этот вопрос.

И не только…

Экспорт вооружения, военной техники, боеприпасов, БпЛА всех типов, товаров двойного назначения национального производства, а также военных технологий в целом – уже сегодня даст Украине возможность обеспечить:

1. непрерывность производственного цикла предприятий ОПК Украины (как государственных, так и частных) и сохранение рабочих мест для высококвалифицированных работников технических специальностей;

2. предсказуемость закупок самой продукции и всего перечня комплектующих, необходимых для ее производства – как внутри Украины, так и у международных поставщиков, что позволит покупать эти комплектующие по значительно более низким ценам и что непосредственно повлияет на снижение конечной цены продукции военного назначения для самих Сил безопасности и обороны Украины;

3. предсказуемость работы украинских предприятий-партнеров, связанных с деятельностью компании-производителя (например: производящих средства инициирования, разнообразные платы донаведения, обеспечивающих снаряжение боеприпасов взрывчатым веществом и т.д.);

4. качественную коллаборацию с международными компаниями-производителями ВВТ – которые заинтересованы не только продавать в виде импорта в Украину собственную номенклатуру ВВТ, но и осваивать вместе с украинскими производителями новые виды вооружений, которые рождаются на поле боя, там же испытываются и подтверждают свою боеспособность, а при необходимости быстро модернизируются и совершенствуются;

5. поступление настоящих инвестиций в развитие украинского ОПК, строительство новых заводов, создание квалифицированных и высокооплачиваемых рабочих мест (что в дальнейшем обеспечит возвращение хотя бы части украинцев, эмигрировавших за границу), увеличение поступлений в государственный бюджет Украины и, что главное, средства, выделяемые партнерами в рамках международной помощи, будут оставаться в нашей Стране, а не утекать за границу, формируя сверхприбыль международных корпораций.

Безусловно, есть и риски:

- не исключено, что врагом могут быть запущены дискредитирующие кампании (ИПСО) о том, что под видом оружия украинского производства на экспорт будет отправлено оружие, предоставленное нам международными партнерами в рамках программ помощи, что потенциально может спровоцировать безосновательные обвинения и, как результат, приостановку\уменьшение указанных программ помощи;

- "тонкая грань": кому из производителей будет разрешено осуществлять экспорт, а кому нет – и кто из экспортеров, в результате, будет получать за свою работу государственные награды, а кто подозрения и уголовные производства;

- как правильно наладить экспорт оружия и безопасную передачу технической документации на него, чтобы случайно чувствительная информация, содержащая государственную тайну, не попала в руки врага, а представители компании-производителя не получили обвинения в государственной измене.

Также ради справедливости нужно отметить – большинство украинских компаний-производителей ВВТ в частном секторе понятия зеленого не имеют, с чем столкнутся при подготовке документов для экспорта собственной продукции, и что именно и какого качества от них будут требовать жесткие международные стандарты.

Отмечу, что практически всем национальным производителям ВВТ уже сегодня нужно готовиться к тому, что после завершения войны большинству из них придется повторно (!) пройти полноценную процедуру сертификации\кодификации собственной продукции, подтвердить ее ТТХ (тактико-технические характеристики) и повторно получить NSN Code – учитывая то, что сейчас они его получают по упрощенной процедуре и только для продукции, использование и реализация которой разрешены во время военного положения на территории Украины.

Считаю, что решение этого вопроса должно уже сегодня брать на себя МОУ, помогать производителям ВВТ и целенаправленно возрождать полноценную деятельность специализированных государственных компаний – спецэкспортеров.

Без экспорта оружия мы не обойдемся, ведь Украина уже сегодня сформировала абсолютно фантастический экспертный и экспортный потенциал собственного ОПК и его продукции, которая рождается не в условиях комфортных лабораторий, а на фронте – в жестких условиях боевых действий.

Решая вопрос экспорта, нужно дать ответ лишь на один вопрос – либо мы станем одним из ключевых поставщиков инноваций на рынке оружия в Мире (параллельно создав мощный оборонный технологический щит на границе с российским агрессором), либо военные технологии, окропленные кровью украинских военных, будут использованы иностранными компаниями, и на маркировке этого оружия мы тогда точно не увидим надписи "Made in Ukraine".

Вопрос ослабления экспортных ограничений в условиях войны уже точно назрел. Главное правильно распорядиться тем, что родилось на полях сражений, и чтобы эффект от этого получала именно Украина и украинцы.