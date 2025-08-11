$41.390.07
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взятке

Киев • УНН

 • 6700 просмотра

Более 50% заседаний по делу о взятке нардепа Кузьминых не состоялись из-за неявки фигуранта и его адвокатов. Это может быть тактикой затягивания процесса, что может привести к изменению меры пресечения.

Более половины заседаний по делу о получении полумиллионной взятки Сергеем Кузьминых были сорваны стороной защиты, сообщает УНН.

Из 86 назначенных заседаний по делу о получении полумиллионной взятки Сергеем Кузьминых – 22 не состоялись из-за неявки самого фигуранта дела, а 31 было сорвано из-за игнорирования судебных заседаний адвокатами нардепа. Согласно официальному ответу Высшего антикоррупционного суда на журналистский запрос от редакции УНН, из-за такого поведения стороны защиты, даже пришлось привлечь адвоката из Северного межрегионального центра по оказанию бесплатной правовой помощи, чтобы соблюсти разумные сроки уголовного производства.

И такое решение ВАКС небезосновательно. Ведь почти 62% заседаний по делу о взяточничестве Сергея Кузьминых не состоялись из-за саботирования суда со стороны защиты. Получается, что из 86 заседаний – 53 не состоялись, потому что на суд не пришли либо адвокаты, либо сам Кузьминых. 

ВАКС также сообщил, что причинами для отсутствия Кузьминых на судебных заседаниях якобы были его болезни или депутатская деятельность. Среди таких, например, командировка Сергея Кузьминых в Молдову для "укрепления межпарламентского сотрудничества". 

Неприбытие на судебные заседания обвиняемого Сергея Кузьминых происходили, в частности, в связи с деятельностью последнего как народного депутата, пребыванием обвиняемого на стационарном лечении или в связи с временной нетрудоспособностью

– говорится в ответе ВАКС.

Тактика затягивания

Адвокаты Сергея Кузьминых – официальные представители нардепа в суде, которым он платит за услуги, неоднократно отдавали предпочтение другим делам. На первый взгляд, может показаться, что дело Кузьминых просто не в приоритете у защитников, ведь они пропустили 31 заседание по его делу. Однако на самом деле это может быть частью общей тактики затягивания процесса, пояснил в комментарии УНН Президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невядомский.

Затягивание процесса стороной защиты, например, адвокатом, может происходить несколькими способами, включая неявку, подачу ходатайств об отложении рассмотрения дела или вызов дополнительных свидетелей. Важно также обратить внимание суда на интерпретацию указанных действий как злоупотребление процессуальными правами, которые могут приводить к затягиванию рассмотрения дела

– отметил Невядомский.

Более того, такое поведение стороны защиты может спровоцировать изменения меры пресечения в отношении нардепа Сергея Кузьминых на содержание под стражей, считает бывший заместитель генерального прокурора Украины Алексей Баганец. Кроме того, он отметил, что судья имеет право изъять заграничные паспорта нардепа. По его словам, такие действия будут логичными, ведь из-за того, что Сергей Кузьминых игнорирует судебные заседания – он нарушает возложенные на него обязанности. 

При наличии коррупционного преступления, в котором он подозревается, почему на него не наложили такую процессуальную обязанность, как запрет, например, выезжать за границу, сдать заграничные паспорта? Кроме того, если подозреваемый не выполняет возложенные на него обязанности, ему могут изменить меру пресечения на содержание под стражей

– считает Баганец.

В то же время, ряд СМИ сообщили, что затягивание дела о полумиллионной взятке Сергея Кузьминых может происходить еще и потому, что НАБУ завербовало нардепа и якобы пообещало в обмен на сотрудничество и "слив" нужной им информации, спустить дело "на тормозах".

Напомним 

Нардепа, главу подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, Сергея Кузьминых разоблачили в январе 2022 года на получении 558 тыс. грн взятки. По версии следствия, эти средства он получил за содействие в подписании контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области. НАБУ обнародовало видео передачи денег.

31 января 2022 года тогдашняя Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Сергею Кузьминых. Задержать нардепа не могли из-за депутатского иммунитета, однако он неоднократно игнорировал допросы, из-за чего его объявили в розыск. После того как Кузьминых все же нашли и задержали – суд избрал ему залог в 49 600 грн, который был внесен.

В сентябре 2022 года обвинительный акт направили в ВАКС. Почти через год, в августе 2025 года все еще продолжается исследование доказательств, а процесс сопровождается массовыми срывами заседаний со стороны защиты.

Лилия Подоляк

политикаКриминал и ЧПпубликации
Венедиктова Ирина Валентиновна
Житомирская область
Верховная Рада
Молдова