В Гуляйполе продолжаются ожесточенные бои: часть города под контролем российских войск

Ситуация в Гуляйполе действительно сложная, часть населенного пункта находится под контролем российских войск. Однако на улицах города идут ожесточенные бои, передает УНН со ссылкой на Силы обороны Юга.

По данным Сил обороны, оккупанты активно проводят штурмовые действия и пытаются завести группы закрепления. Кроме того, противник имеет значительное преимущество и в живой силе, и в вооружении: он активно использует дроны-камикадзе и артиллерию, наносит авиационные удары КАБами НАРами, пытаясь уничтожить наши позиции и вытеснить украинские подразделения из населенного пункта.

За текущие сутки враг почти два десятка раз штурмовал наши позиции в городе, на улицах еще и сейчас идут ожесточенные бои, ведь несколько столкновений не прекращаются в данную минуту

Ситуация в Гуляйполе довольно сложная, но заявление рф о том, что они взяли город, не соответствует действительности - Волошин

Однако значительную часть Гуляйполя продолжают удерживать Силы обороны Украины.

Наши подразделения находятся на позициях, проводят оборонительные действия, наносят контрудары, ведут поисково-ударные действия по уничтожению вражеских штурмовых групп, нанося противнику ощутимые потери. Враг уже сегодня в Гуляйполе потерял более трехсот человек личного состава и шесть десятков единиц техники и вооружения. Сейчас ситуация в Гуляйполе очень тяжелая. Но на данный момент россияне не имеют полного контроля над этим населенным пунктом