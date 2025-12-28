В Гуляйполе продолжаются ожесточенные бои: часть города под контролем российских войск
В Гуляйполе продолжаются ожесточенные бои, часть города под контролем российских войск. Оккупанты активно штурмуют позиции, но ВСУ удерживают значительную часть города, нанося врагу ощутимые потери.
Ситуация в Гуляйполе действительно сложная, часть населенного пункта находится под контролем российских войск. Однако на улицах города идут ожесточенные бои, передает УНН со ссылкой на Силы обороны Юга.
Детали
По данным Сил обороны, оккупанты активно проводят штурмовые действия и пытаются завести группы закрепления. Кроме того, противник имеет значительное преимущество и в живой силе, и в вооружении: он активно использует дроны-камикадзе и артиллерию, наносит авиационные удары КАБами НАРами, пытаясь уничтожить наши позиции и вытеснить украинские подразделения из населенного пункта.
За текущие сутки враг почти два десятка раз штурмовал наши позиции в городе, на улицах еще и сейчас идут ожесточенные бои, ведь несколько столкновений не прекращаются в данную минуту
Добавим
Однако значительную часть Гуляйполя продолжают удерживать Силы обороны Украины.
Наши подразделения находятся на позициях, проводят оборонительные действия, наносят контрудары, ведут поисково-ударные действия по уничтожению вражеских штурмовых групп, нанося противнику ощутимые потери. Враг уже сегодня в Гуляйполе потерял более трехсот человек личного состава и шесть десятков единиц техники и вооружения. Сейчас ситуация в Гуляйполе очень тяжелая. Но на данный момент россияне не имеют полного контроля над этим населенным пунктом
Что касается Степногорска, то по данным Сил обороны Юга, там до сих пор ведут оборонительные действия украинские подразделения. Оккупанты пытаются инфильтрироваться по главной дороге, которая ведет в поселок, и за него тоже продолжаются ожесточенные бои. Но часть поселка находится под контролем украинских защитников.
Заявления Путина и доклады Герасимова относительно Гуляйполя и Степногорска – напоминают ситуацию с Купянском, который они "захватывали" уже несколько раз. Поспешность таких "блиц-кригов" обусловлена предстоящей встречей президентов Украины и США, которая должна состояться в ближайшее время - резюмировали в Силах обороны Юга.
