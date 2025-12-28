Ситуация в Гуляйполе довольно сложная, но заявление рф о том, что они взяли город, не соответствует действительности - Волошин

$41.930.00
49.430.00
ukenru
11:16 • 932 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
09:00 • 6102 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 12968 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03 • 24899 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
27 декабря, 19:34 • 39722 просмотра
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средстваVideo
27 декабря, 17:54 • 38213 просмотра
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
27 декабря, 15:52 • 30411 просмотра
Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
27 декабря, 13:53 • 26045 просмотра
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работуVideo
27 декабря, 11:54 • 21563 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
27 декабря, 06:01 • 42482 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
6.3м/с
79%
734мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Экс-премьера Молдовы объявили в международный розыск после приговора во Франции28 декабря, 01:51 • 9350 просмотра
Украинский актер и телеведущий Анатолий Суханов умер в возрасте 54 лет28 декабря, 03:08 • 8674 просмотра
Встреча Зеленского и Трампа состоится раньше запланированного28 декабря, 03:48 • 20013 просмотра
Беспилотники атаковали российский город Сызрань: попадания по НПЗ и подстанциям - СМИVideo28 декабря, 04:49 • 10704 просмотра
Снегопад и ветер оставили без света часть жителей в шести областях07:20 • 7664 просмотра
публикации
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 24030 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 66469 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 118120 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 52964 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 83183 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Дональд Туск
Джон Ф. Кеннеди
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Сумская область
Польша
Реклама
УНН Lite
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 12280 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 22672 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 66469 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 25003 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56 • 24397 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Шахед-136

Ситуация в Гуляйполе довольно сложная, но заявление рф о том, что они взяли город, не соответствует действительности - Волошин

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин опроверг заявления российского командования о захвате Гуляйполя на Запорожье. Украинские подразделения находятся в городе и на его западных окраинах, несмотря на интенсивные атаки врага.

Ситуация в Гуляйполе довольно сложная, но заявление рф о том, что они взяли город, не соответствует действительности - Волошин

Спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин опроверг заявление российского командования о том, что они якобы захватили Гуляйполе в Запорожской области, подчеркнув, что украинские подразделения находятся в городе и на западных окраинах города. Об этом представитель Сил обороны юга Украины сообщил в эфире телемарафона в воскресенье, пишет УНН.

Довольно сложная ситуация, еще и потому, что враг наносит удары и дронами, и авиацией, применяя корректируемые авиационные бомбы и пытаясь вообще разрушить любые здания, любые укрепления, которые есть в этом городе, но наши подразделения есть в Гуляйполе, есть они и на западных окраинах, на других местах Гуляйполя, поэтому заявление российского высшего военно-политического командования о том, что они уже взяли этот город под свой контроль - оно не соответствует действительности

- подчеркнул Волошин.

Напомним

27 декабря в Генштабе ВСУ указали, что "высшее политическое руководство государства-агрессора снова прибегает к распространению фейковых заявлений о существенных "успехах" армии рф на поле боя. В действительности же сообщения из кремля о захвате городов Гуляйполе и Мирноград не подтверждаются фактами".

Алла Киосак

Война в Украине
российская пропаганда
Война в Украине
Запорожская область
Мирноград
Вооруженные силы Украины
Гуляйполе