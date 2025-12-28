Ситуация в Гуляйполе довольно сложная, но заявление рф о том, что они взяли город, не соответствует действительности - Волошин

Спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин опроверг заявление российского командования о том, что они якобы захватили Гуляйполе в Запорожской области, подчеркнув, что украинские подразделения находятся в городе и на западных окраинах города. Об этом представитель Сил обороны юга Украины сообщил в эфире телемарафона в воскресенье, пишет УНН.

Довольно сложная ситуация, еще и потому, что враг наносит удары и дронами, и авиацией, применяя корректируемые авиационные бомбы и пытаясь вообще разрушить любые здания, любые укрепления, которые есть в этом городе, но наши подразделения есть в Гуляйполе, есть они и на западных окраинах, на других местах Гуляйполя, поэтому заявление российского высшего военно-политического командования о том, что они уже взяли этот город под свой контроль - оно не соответствует действительности - подчеркнул Волошин.

Напомним

27 декабря в Генштабе ВСУ указали, что "высшее политическое руководство государства-агрессора снова прибегает к распространению фейковых заявлений о существенных "успехах" армии рф на поле боя. В действительности же сообщения из кремля о захвате городов Гуляйполе и Мирноград не подтверждаются фактами".