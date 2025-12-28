Ситуація в Гуляйполі доволі складна, але заява рф, що вони взяли місто, не відповідає дійсності - Волошин

$41.930.00
49.430.00
ukenru
11:16 • 958 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Сизранського НПЗ та інших об'єктів окупантів
09:00 • 6142 перегляди
росія продовжує атаки на енергетику, до 40 тисяч споживачів без світла, у Києві та області досі аварійні відключення - Міненерго
Ексклюзив
28 грудня, 05:38 • 12984 перегляди
Рік перелому, очищення і нового історичного вибору: астрологічний прогноз для України на 2026 рік
27 грудня, 20:03 • 24919 перегляди
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
27 грудня, 19:34 • 39740 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
27 грудня, 17:54 • 38235 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52 • 30421 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 26053 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 21567 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
27 грудня, 06:01 • 42485 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
6.3м/с
79%
734мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Експрем'єра Молдови оголосили в міжнародний розшук після вироку у Франції28 грудня, 01:51 • 9350 перегляди
Український актор та телеведучий Анатолій Суханов помер у віці 54 років28 грудня, 03:08 • 8674 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа відбудеться раніше запланованого28 грудня, 03:48 • 20013 перегляди
Безпілотники атакували російське місто сизрань: влучання по НПЗ та підстанціях - ЗМІVideo28 грудня, 04:49 • 10704 перегляди
Снігопад і вітер залишили без світла частину жителів у шести областях07:20 • 7664 перегляди
Публікації
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 66495 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 118142 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 52980 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 83198 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 68738 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Туск
Джон Ф. Кеннеді
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Крим
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 12288 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 22681 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 66495 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51 • 25011 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo26 грудня, 14:56 • 24406 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Шахед-136

Ситуація в Гуляйполі доволі складна, але заява рф, що вони взяли місто, не відповідає дійсності - Волошин

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин спростував заяви російського командування про захоплення Гуляйполя на Запоріжжі. Українські підрозділи перебувають у місті та на його західних околицях, попри інтенсивні атаки ворога.

Ситуація в Гуляйполі доволі складна, але заява рф, що вони взяли місто, не відповідає дійсності - Волошин

Речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин спростував заяву російського командування про те, що вони нібито захопили Гуляйполе на Запоріжжі, наголосивши, що українські підрозділи є у місті та на західних околицях міста. Про це речник Сил оборони півдня України повідомив в ефірі телемарафону у неділю, пише УНН.

Доволі складна ситуація, ще й тому, що ворог завдає ударів і дронами, і авіацією, застосовуючи кореговані авіаційні бомби і намагаючись взагалі зруйнувати будь-які будівлі, будь-які укріплення, які є в цьому місті, але наші підрозділи є в Гуляйполі, є вони і на західних околицях, на інших місцях Гуляйполя, тому заява російського вищого військово-політичного командування про те, що вони вже взяли це місто під свій контроль - вона не відповідає дійсності

- наголосив Волошин.

Нагадаємо

27 грудня у Генштабі ЗСУ вказали, що "вище політичне керівництво держави-агресора знову вдається до поширення фейкових заяв про суттєві "успіхи" армії рф на полі бою. У дійсності ж повідомлення з кремля про захоплення міст Гуляйполе та Мирноград не підтверджуються фактами".

Алла Кіосак

Війна в Україні
російська пропаганда
Війна в Україні
Запорізька область
Мирноград
Збройні сили України
Гуляйполе