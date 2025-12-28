Ситуація в Гуляйполі доволі складна, але заява рф, що вони взяли місто, не відповідає дійсності - Волошин
Київ • УНН
Речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин спростував заяви російського командування про захоплення Гуляйполя на Запоріжжі. Українські підрозділи перебувають у місті та на його західних околицях, попри інтенсивні атаки ворога.
Речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин спростував заяву російського командування про те, що вони нібито захопили Гуляйполе на Запоріжжі, наголосивши, що українські підрозділи є у місті та на західних околицях міста. Про це речник Сил оборони півдня України повідомив в ефірі телемарафону у неділю, пише УНН.
Доволі складна ситуація, ще й тому, що ворог завдає ударів і дронами, і авіацією, застосовуючи кореговані авіаційні бомби і намагаючись взагалі зруйнувати будь-які будівлі, будь-які укріплення, які є в цьому місті, але наші підрозділи є в Гуляйполі, є вони і на західних околицях, на інших місцях Гуляйполя, тому заява російського вищого військово-політичного командування про те, що вони вже взяли це місто під свій контроль - вона не відповідає дійсності
Нагадаємо
27 грудня у Генштабі ЗСУ вказали, що "вище політичне керівництво держави-агресора знову вдається до поширення фейкових заяв про суттєві "успіхи" армії рф на полі бою. У дійсності ж повідомлення з кремля про захоплення міст Гуляйполе та Мирноград не підтверджуються фактами".