Ситуація в Гуляйполі доволі складна, але заява рф, що вони взяли місто, не відповідає дійсності - Волошин

Речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин спростував заяву російського командування про те, що вони нібито захопили Гуляйполе на Запоріжжі, наголосивши, що українські підрозділи є у місті та на західних околицях міста. Про це речник Сил оборони півдня України повідомив в ефірі телемарафону у неділю, пише УНН.

Доволі складна ситуація, ще й тому, що ворог завдає ударів і дронами, і авіацією, застосовуючи кореговані авіаційні бомби і намагаючись взагалі зруйнувати будь-які будівлі, будь-які укріплення, які є в цьому місті, але наші підрозділи є в Гуляйполі, є вони і на західних околицях, на інших місцях Гуляйполя, тому заява російського вищого військово-політичного командування про те, що вони вже взяли це місто під свій контроль - вона не відповідає дійсності