11:58 • 2708 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
11:16 • 6446 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
09:00 • 10362 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 16024 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03 • 27512 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
27 декабря, 19:34 • 41544 просмотра
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средстваVideo
27 декабря, 17:54 • 40012 просмотра
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
27 декабря, 15:52 • 31043 просмотра
Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
27 декабря, 13:53 • 26569 просмотра
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работуVideo
27 декабря, 11:54 • 21814 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
Бои за Гуляйполе, Покровск и Мирноград продолжаются - ЦПД СНБО

Киев • УНН

 • 464 просмотра

Руководитель ЦПД Коваленко заявил о продолжающихся боях за Гуляйполе, Покровск и Мирноград. Силы обороны контролируют северную часть Покровска, а враг прибегает к пропаганде в Мирнограде.

Бои за Гуляйполе, Покровск и Мирноград продолжаются - ЦПД СНБО

За Гуляйполе, Покровск и Мирноград продолжаются бои, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram в воскресенье, пишет УНН.

Бои за Гуляйполе, Покровск и Мирноград продолжаются

- написал руководитель ЦПД Коваленко.

Напомним

В Силах обороны сообщали, что контролируют северную часть Покровска, враг активен на западе города, но его атаки блокируют. В Мирнограде ситуация сложная, враг прибегает к пропагандистским действиям. Украинские подразделения работают над усилением группировки.

Представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин опроверг заявление российского командования о том, что они якобы захватили Гуляйполе, подчеркнув, что украинские подразделения находятся в городе и на западных окраинах города.

Юлия Шрамко

Война в Украине
российская пропаганда
Война в Украине
Столкновения
Покровск
Мирноград
Гуляйполе