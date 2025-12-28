Бои за Гуляйполе, Покровск и Мирноград продолжаются - ЦПД СНБО

За Гуляйполе, Покровск и Мирноград продолжаются бои, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram в воскресенье, пишет УНН.

Напомним

В Силах обороны сообщали, что контролируют северную часть Покровска, враг активен на западе города, но его атаки блокируют. В Мирнограде ситуация сложная, враг прибегает к пропагандистским действиям. Украинские подразделения работают над усилением группировки.

Представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин опроверг заявление российского командования о том, что они якобы захватили Гуляйполе, подчеркнув, что украинские подразделения находятся в городе и на западных окраинах города.