Санкції, ППО, фіналізація форматів кроків: Зеленський анонсував переговори з партнерами на тлі атак рф 2100 дронами і 94 ракетами
11:16 • 6010 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Сизранського НПЗ та інших об'єктів окупантів
09:00 • 10198 перегляди
росія продовжує атаки на енергетику, до 40 тисяч споживачів без світла, у Києві та області досі аварійні відключення - Міненерго
Ексклюзив
28 грудня, 05:38 • 15812 перегляди
Рік перелому, очищення і нового історичного вибору: астрологічний прогноз для України на 2026 рік
27 грудня, 20:03 • 27356 перегляди
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
27 грудня, 19:34 • 41430 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
27 грудня, 17:54 • 39895 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52 • 31003 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 26526 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 21792 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
Бої за Гуляйполе, Покровськ та Мирноград тривають - ЦПД РНБО

Київ • УНН

 • 274 перегляди

Керівник ЦПД Коваленко заявив про триваючі бої за Гуляйполе, Покровськ та Мирноград. Сили оборони контролюють північну частину Покровська, а ворог вдається до пропаганди в Мирнограді.

Бої за Гуляйполе, Покровськ та Мирноград тривають - ЦПД РНБО

За Гуляйполе, Покровськ та Мирноград продовжуються бої, повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram у неділю, пише УНН.

Бої за Гуляйполе, Покровськ і Мирноград тривають

- написав керівник ЦПД Коваленко.

Нагадаємо

У Силах оборони повідомляли, що контролюють північну частину Покровська, ворог активний на заході міста, але його атаки блокують. У Мирнограді ситуація складна, ворог вдається до пропагандистських дій. Українські підрозділи працюють над посиленням угруповання.

Речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин спростував заяву російського командування про те, що вони нібито захопили Гуляйполе, наголосивши, що українські підрозділи є у місті та на західних околицях міста.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
російська пропаганда
Війна в Україні
Сутички
Покровськ
Мирноград
Гуляйполе