Бої за Гуляйполе, Покровськ та Мирноград тривають - ЦПД РНБО
Київ • УНН
Керівник ЦПД Коваленко заявив про триваючі бої за Гуляйполе, Покровськ та Мирноград. Сили оборони контролюють північну частину Покровська, а ворог вдається до пропаганди в Мирнограді.
За Гуляйполе, Покровськ та Мирноград продовжуються бої, повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram у неділю, пише УНН.
Бої за Гуляйполе, Покровськ і Мирноград тривають
Нагадаємо
У Силах оборони повідомляли, що контролюють північну частину Покровська, ворог активний на заході міста, але його атаки блокують. У Мирнограді ситуація складна, ворог вдається до пропагандистських дій. Українські підрозділи працюють над посиленням угруповання.
Речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин спростував заяву російського командування про те, що вони нібито захопили Гуляйполе, наголосивши, що українські підрозділи є у місті та на західних околицях міста.