Кошта закликав Орбана розблокувати кредит для України в розмірі 90 млрд євро
Голова Європейської ради Антоніо Кошта закликав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана виконати угоду ЄС про надання Україні кредиту у розмірі 90 млрд євро. Угорщина блокує цей кредит та 20-й пакет санкцій проти Росії.
Голова Європейської ради Антоніо Кошта у приватному листі, з яким ознайомилося агентство Reuters, закликав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана виконати угоду ЄС про надання Україні кредиту у розмірі 90 млрд євро, передає УНН.
"Коли лідери досягають консенсусу, вони зобов'язані дотримуватися свого рішення. Будь-яке порушення цього зобов'язання є порушенням принципу щирої співпраці", — заявив Кощта, який головує на самітах лідерів ЄС.
"Жодній державі-члену не повинно бути дозволено підривати довіру до рішень, прийнятих колективно Європейською радою", - написав Кошта, маючи на увазі кредит, схвалений лідерами ЄС на саміті у грудні.
Угорщина продовжує блокувати цей кредит разом із 20-м пакетом санкцій проти росії на тлі напруження між Будапештом і Києвом, що зростає, через транзит нафти нафтопроводом "Дружба".
