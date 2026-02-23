$43.270.01
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - ФіцоVideo
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
Telegram під питанням - чи варто блокувати месенджер та чи зменшить це ризик терактів в Україні
Чому виникає біль у скронях та як його позбутися
Теракт у Львові: підозрювану відправили під варту на 60 діб без права застави
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Кошта закликав Орбана розблокувати кредит для України в розмірі 90 млрд євро

Київ • УНН

 • 396 перегляди

Голова Європейської ради Антоніо Кошта закликав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана виконати угоду ЄС про надання Україні кредиту у розмірі 90 млрд євро. Угорщина блокує цей кредит та 20-й пакет санкцій проти Росії.

Кошта закликав Орбана розблокувати кредит для України в розмірі 90 млрд євро

Голова Європейської ради Антоніо Кошта у приватному листі, з яким ознайомилося агентство Reuters, закликав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана виконати угоду ЄС про надання Україні кредиту у розмірі 90 млрд євро, передає УНН.

"Коли лідери досягають консенсусу, вони зобов'язані дотримуватися свого рішення. Будь-яке порушення цього зобов'язання є порушенням принципу щирої співпраці", — заявив Кощта, який головує на самітах лідерів ЄС.

Угорщина підтвердила блокування €90 млрд від ЄС для України - Сійярто каже, "доки не відновиться транзит нафти"21.02.26, 14:15 • 5375 переглядiв

"Жодній державі-члену не повинно бути дозволено підривати довіру до рішень, прийнятих колективно Європейською радою", - написав Кошта, маючи на увазі кредит, схвалений лідерами ЄС на саміті у грудні.

Нагадаємо

Угорщина продовжує блокувати цей кредит разом із 20-м пакетом санкцій проти росії на тлі напруження між Будапештом і Києвом, що зростає, через транзит нафти нафтопроводом "Дружба".

ЄС продовжує переговори з Угорщиною та Словаччиною щодо 20-го пакета санкцій проти рф - Каллас23.02.26, 19:25 • 1052 перегляди

Антоніна Туманова

