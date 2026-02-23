Кошта призвал Орбана разблокировать кредит для Украины в размере 90 млрд евро
Киев • УНН
Председатель Европейского совета Антониу Кошта призвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана выполнить соглашение ЕС о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро. Венгрия блокирует этот кредит и 20-й пакет санкций против России.
Глава Европейского совета Антониу Кошта в частном письме, с которым ознакомилось агентство Reuters, призвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана выполнить соглашение ЕС о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро, передает УНН.
"Когда лидеры достигают консенсуса, они обязаны придерживаться своего решения. Любое нарушение этого обязательства является нарушением принципа искреннего сотрудничества", — заявил Кошта, председательствующий на саммитах лидеров ЕС.
"Ни одному государству-члену не должно быть позволено подрывать доверие к решениям, принятым коллективно Европейским советом", - написал Кошта, имея в виду кредит, одобренный лидерами ЕС на саммите в декабре.
Напомним
Венгрия продолжает блокировать этот кредит вместе с 20-м пакетом санкций против россии на фоне растущего напряжения между Будапештом и Киевом из-за транзита нефти по нефтепроводу "Дружба".
