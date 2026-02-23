Кошта призвал Орбана разблокировать кредит для Украины в размере 90 млрд евро

$43.270.01
50.920.00
ukenru
17:51 • 760 просмотра
Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский
Эксклюзив
17:38 • 1824 просмотра
Украина освобождает территории - военный объяснил, можно ли считать события на Запорожском направлении контрнаступлением
17:34 • 2340 просмотра
На АЗС в Николаеве прогремел взрыв: семеро полицейских пострадали, двое в тяжелом состоянииPhoto
17:17 • 2936 просмотра
Словакия прекратит экстренные поставки электроэнергии в Украину - ФицоVideo
15:53 • 7020 просмотра
ЕС не смог согласовать 20-й пакет санкций против россии – Каллас
Эксклюзив
15:29 • 9874 просмотра
Telegram под вопросом - стоит ли блокировать мессенджер и уменьшит ли это риск терактов в Украине
Эксклюзив
14:58 • 9778 просмотра
Почему возникает боль в висках и как от нее избавиться
14:29 • 11551 просмотра
Теракт во Львове: подозреваемую отправили под стражу на 60 суток без права залога
Эксклюзив
13:20 • 38013 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
13:02 • 43459 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3м/с
92%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Печально известное фото бывшего принца Эндрю после ареста вывесили в ЛувреPhoto23 февраля, 08:38 • 61013 просмотра
Зеленский: "Я не диктатор и не начинал войну"23 февраля, 09:49 • 6956 просмотра
Нидерланды получили самого молодого премьер-министра в истории - король принял присягу нового коалиционного правительстваVideo23 февраля, 11:50 • 35745 просмотра
Новые 200-гривневые банкноты с лозунгом "Слава Украине!" вводят в обращение - что нужно знатьPhoto13:28 • 22542 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса14:00 • 13831 просмотра
публикации
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса14:00 • 13922 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
13:20 • 38010 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
13:02 • 43456 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 137024 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 146315 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Кайя Каллас
Кирилл Буданов
Александр Сырский
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Словакия
Соединённые Штаты
Венгрия
Германия
Реклама
УНН Lite
Андрей Джеджула крестил дочь Эмилию и впервые показал ее лицоVideo16:51 • 1666 просмотра
Печально известное фото бывшего принца Эндрю после ареста вывесили в ЛувреPhoto23 февраля, 08:38 • 61078 просмотра
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 67249 просмотра
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 67352 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37 • 66054 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Старлинк
Техника
Отопление

Кошта призвал Орбана разблокировать кредит для Украины в размере 90 млрд евро

Киев • УНН

 • 174 просмотра

Председатель Европейского совета Антониу Кошта призвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана выполнить соглашение ЕС о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро. Венгрия блокирует этот кредит и 20-й пакет санкций против России.

Кошта призвал Орбана разблокировать кредит для Украины в размере 90 млрд евро

Глава Европейского совета Антониу Кошта в частном письме, с которым ознакомилось агентство Reuters, призвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана выполнить соглашение ЕС о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро, передает УНН.

"Когда лидеры достигают консенсуса, они обязаны придерживаться своего решения. Любое нарушение этого обязательства является нарушением принципа искреннего сотрудничества", — заявил Кошта, председательствующий на саммитах лидеров ЕС.

Венгрия подтвердила блокировку €90 млрд от ЕС для Украины - Сийярто говорит, "пока не возобновится транзит нефти"21.02.26, 14:15 • 5369 просмотров

"Ни одному государству-члену не должно быть позволено подрывать доверие к решениям, принятым коллективно Европейским советом", - написал Кошта, имея в виду кредит, одобренный лидерами ЕС на саммите в декабре.

Напомним

Венгрия продолжает блокировать этот кредит вместе с 20-м пакетом санкций против россии на фоне растущего напряжения между Будапештом и Киевом из-за транзита нефти по нефтепроводу "Дружба".

ЕС продолжает переговоры с Венгрией и Словакией по 20-му пакету санкций против РФ - Каллас23.02.26, 19:25 • 966 просмотров

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Государственный бюджет
Энергетика
Война в Украине
Антониу Кошта
Европейский совет
Reuters
Венгрия
Будапешт
Украина
Виктор Орбан
Киев