ЕС продолжает переговоры с Венгрией и Словакией по 20-му пакету санкций против РФ - Каллас

Киев • УНН

 • 58 просмотра

Европейский Союз ведет переговоры с Венгрией и Словакией для разблокирования 20-го пакета санкций против России. Высокий представитель ЕС Кая Каллас отметила, что дипломатическая работа продолжается, несмотря на сложности.

ЕС продолжает переговоры с Венгрией и Словакией по 20-му пакету санкций против РФ - Каллас

Европейский Союз продолжает переговоры с Венгрией и Словакией по разблокированию 20-го пакета санкций против России, который не удалось принять на последнем заседании из-за позиции Будапешта. Об этом заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, отвечая на вопрос журналистки, передает УНН.

Детали

Журналистка поинтересовалась, как ЕС планирует выходить из ситуации, при которой Венгрия блокирует санкции, требуя от Украины возобновления транзита российской нефти в Европу, и есть ли у Брюсселя другие инструменты влияния, кроме ожидания возобновления этого транзита.

В ответ Каллас отметила, что подобные сценарии уже возникали ранее, и Евросоюз имеет опыт их преодоления.

Мы уже видели этот сценарий раньше, и мы также видели, что нам удавалось находить решения вместе 

– сказала она.

По словам высокого представителя, сейчас ведется активная дипломатическая работа на разных уровнях.

Мы осуществляем контакты на разных уровнях с венгерскими и словацкими коллегами, чтобы продвинуться с этим пакетом санкций 

– сообщила Каллас.

Она признала, что процесс сложный, но подчеркнула, что переговоры продолжаются.

Конечно, это непросто, никогда не бывает легко, но работа продолжается 

– сказала она.

Каллас также выразила разочарование из-за отсутствия договоренности именно сейчас, учитывая символическую дату.

Мне очень жаль, что мы не достигли согласия сегодня, учитывая то, что завтра – печальная годовщина начала этой войны. Нам действительно нужно посылать сильные сигналы Украине, что мы продолжаем ее поддерживать, но также и усиливать давление на Россию, чтобы эта война прекратилась 

– подчеркнула она.

В Евросоюзе отмечают, что работа над 20-м пакетом санкций продолжается, а дипломатические усилия с целью достижения консенсуса между всеми странами-членами будут продолжены.

Напомним

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ЕС поддерживает Украину, а не собственные государства-члены. Венгрия угрожает заблокировать новые санкции против России и финансовую помощь Украине на 90 миллиардов евро.

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Дипломатка
Кайя Каллас
Европейский Союз
Брюссель
Европа
Словакия
Венгрия
Украина