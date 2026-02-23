ЄС продовжує переговори з Угорщиною та Словаччиною щодо 20-го пакета санкцій проти рф - Каллас
Київ • УНН
Європейський Союз веде переговори з Угорщиною та Словаччиною для розблокування 20-го пакета санкцій проти росії. Висока представниця ЄС Кая Каллас зазначила, що дипломатична робота триває, попри складнощі.
Європейський Союз продовжує переговори з Угорщиною та Словаччиною щодо розблокування 20-го пакета санкцій проти росії, який не вдалося ухвалити під час останнього засідання через позицію Будапешта. Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, відповідаючи на запитання журналістки, передає УНН.
Деталі
Журналістка поцікавилася, як ЄС планує виходити з ситуації, за якої Угорщина блокує санкції, вимагаючи від України відновлення транзиту російської нафти до Європи, та чи має Брюссель інші інструменти впливу, окрім очікування відновлення цього транзиту.
У відповідь Каллас зазначила, що подібні сценарії вже виникали раніше, і Євросоюз має досвід їхнього подолання.
Ми вже бачили цей сценарій раніше, і ми також бачили, що нам вдавалося знаходити рішення разом
За словами високої представниці, наразі ведеться активна дипломатична робота на різних рівнях.
Ми здійснюємо контакти на різних рівнях з угорськими та словацькими колегами, щоб просунутися з цим пакетом санкцій
Вона визнала, що процес є складним, але наголосила, що переговори тривають.
Звичайно, це непросто, ніколи не буває легко, але робота триває
Каллас також висловила розчарування через відсутність домовленості саме зараз, з огляду на символічну дату.
Мені дуже шкода, що ми не досягли згоди сьогодні, зважаючи на те, що завтра – сумна річниця початку цієї війни. Нам справді потрібно надсилати сильні сигнали Україні, що ми продовжуємо її підтримувати, але також і посилювати тиск на росію, щоб ця війна припинилася
У Євросоюзі зазначають, що робота над 20-м пакетом санкцій триває, а дипломатичні зусилля з метою досягнення консенсусу між усіма країнами-членами будуть продовжені.
Нагадаємо
Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що ЄС підтримує Україну, а не власні держави-члени. Угорщина погрожує заблокувати нові санкції проти росії та фінансову допомогу Україні на 90 мільярдів євро.