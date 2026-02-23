"Ми не піддамося шантажу": голова МЗС Угорщини Сійярто виступив зі звинуваченнями Брюсселя

$43.270.01
50.920.00
ukenru
Ексклюзив
13:20 • 14894 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
13:02 • 19097 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
12:02 • 14201 перегляди
Єврокомісія: росія завдала руйнувань "Дружбі", рішення про терміни ремонту - за Україною
Ексклюзив
10:58 • 19684 перегляди
Єдиний в Україні виробник крупнокаліберних патронів зупинив роботу після обшуків. В Офісі Генпрокурора відреагували
10:23 • 24014 перегляди
Комплексна реформа мобілізації у роботі, а 90% відстрочок пройшла через "Резерв+" - ФедоровVideo
10:16 • 21469 перегляди
Генштаб підтвердив ураження у Криму ракетного підрозділу чф рф з "Бастіоном" на озброєнні
23 лютого, 07:26 • 32124 перегляди
Каллас не очікує сьогодні прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС проти рф на тлі заяв Угорщини про блокування
23 лютого, 06:24 • 42358 перегляди
Зеленський вважає, що путін вже розпочав Третю світову війну
22 лютого, 19:57 • 40941 перегляди
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
22 лютого, 19:22 • 62368 перегляди
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3.6м/с
90%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Папа Лев XIV закликав до негайного припинення вогню та бомбардувань в Україні23 лютого, 04:34 • 24258 перегляди
ЗСУ знищили 720 окупантів протягом доби на всіх напрямках - ГенштабPhoto23 лютого, 04:51 • 39943 перегляди
Зміни руху поїздів торкнулися шести областей, частину рейсів замінили автобусами23 лютого, 07:45 • 37858 перегляди
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в ЛувріPhoto08:38 • 40108 перегляди
Нідерланди отримали наймолодшого прем'єр-міністра в історії - король прийняв присягу нового коаліційного урядуVideo11:50 • 20556 перегляди
Публікації
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу14:00 • 618 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
13:20 • 14965 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
13:02 • 19179 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 124573 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 134196 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Руслан Стефанчук
Андрій Сибіга
Дональд Трамп
Антоніу Кошта
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Словаччина
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
“Не можу повірити, що вам 18”: Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліттяVideo11:24 • 14378 перегляди
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в ЛувріPhoto08:38 • 41254 перегляди
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 61759 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 62276 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 61483 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Дипломатка
Шахед-131

"Ми не піддамося шантажу": голова МЗС Угорщини Сійярто виступив зі звинуваченнями Брюсселя

Київ • УНН

 • 386 перегляди

Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що ЄС підтримує Україну, а не власні держави-члени. Угорщина погрожує заблокувати нові санкції проти росії та фінансову допомогу Україні на 90 мільярдів євро.

"Ми не піддамося шантажу": голова МЗС Угорщини Сійярто виступив зі звинуваченнями Брюсселя

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив ЄС у тому, що він підтримує Україну, а не власні держави-члени, на тлі того, як Угорщина погрожує заблокувати нові санкції проти росії та нову фінансову підтримку України на 90 млрд євро, пише УНН.

Ситуація проста. Угорщина та Словаччина є членами Європейського Союзу. Україна не є. Проте Брюссель підтримує Україну проти її власних держав-членів. Але на сьогоднішньому засіданні Ради ЄС з питань закордонних справ обговорення знову зосередиться на тиску на Угорщину, а не на Україну

- написав Сійярто у X.

Голова МЗС Угорщини продовжив стверджувати, що нібито "немає жодної технічної чи операційної причини, яка б перешкоджала відновленню транзиту нафти до Угорщини та Словаччини трубопроводом "Дружба"".

"Ми не піддамося шантажу", - заявив Сійярто.

Доповнення

23 лютого прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан надіслав листа президенту Євроради Антоніу Кошті, у якому "обґрунтував" своє рішення заблокувати кредит ЄС Україні обсягом 90 мільярдів євро, попри згоду раніше.

Єврокомісія: росія завдала руйнувань "Дружбі", рішення про терміни ремонту - за Україною23.02.26, 14:02 • 14266 переглядiв

Під час зустрічі в Брюсселі міністри закордонних справ ЄС не могли приховати свого розчарування Угорщиною за погрозу не схвалити подальші санкції проти росії та не схвалити кредит для допомоги воєнним зусиллям України.

Угорщина і Словаччина не можуть тримати ЄС у заручниках, їх ультиматуми мають бути адресовані лише кремлю - Сибіга23.02.26, 14:31 • 1678 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Європейський Союз
Словаччина
Угорщина
Україна