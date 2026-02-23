"Ми не піддамося шантажу": голова МЗС Угорщини Сійярто виступив зі звинуваченнями Брюсселя
Київ • УНН
Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що ЄС підтримує Україну, а не власні держави-члени. Угорщина погрожує заблокувати нові санкції проти росії та фінансову допомогу Україні на 90 мільярдів євро.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив ЄС у тому, що він підтримує Україну, а не власні держави-члени, на тлі того, як Угорщина погрожує заблокувати нові санкції проти росії та нову фінансову підтримку України на 90 млрд євро, пише УНН.
Ситуація проста. Угорщина та Словаччина є членами Європейського Союзу. Україна не є. Проте Брюссель підтримує Україну проти її власних держав-членів. Але на сьогоднішньому засіданні Ради ЄС з питань закордонних справ обговорення знову зосередиться на тиску на Угорщину, а не на Україну
Голова МЗС Угорщини продовжив стверджувати, що нібито "немає жодної технічної чи операційної причини, яка б перешкоджала відновленню транзиту нафти до Угорщини та Словаччини трубопроводом "Дружба"".
"Ми не піддамося шантажу", - заявив Сійярто.
Доповнення
23 лютого прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан надіслав листа президенту Євроради Антоніу Кошті, у якому "обґрунтував" своє рішення заблокувати кредит ЄС Україні обсягом 90 мільярдів євро, попри згоду раніше.
Єврокомісія: росія завдала руйнувань "Дружбі", рішення про терміни ремонту - за Україною23.02.26, 14:02 • 14266 переглядiв
Під час зустрічі в Брюсселі міністри закордонних справ ЄС не могли приховати свого розчарування Угорщиною за погрозу не схвалити подальші санкції проти росії та не схвалити кредит для допомоги воєнним зусиллям України.
Угорщина і Словаччина не можуть тримати ЄС у заручниках, їх ультиматуми мають бути адресовані лише кремлю - Сибіга23.02.26, 14:31 • 1678 переглядiв