"Мы не поддадимся шантажу": глава МИД Венгрии Сийярто выступил с обвинениями Брюсселя
Киев • УНН
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ЕС поддерживает Украину, а не собственные государства-члены. Венгрия угрожает заблокировать новые санкции против россии и финансовую помощь Украине на 90 миллиардов евро.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил ЕС в том, что он поддерживает Украину, а не собственные государства-члены, на фоне того, как Венгрия угрожает заблокировать новые санкции против россии и новую финансовую поддержку Украины на 90 млрд евро, пишет УНН.
Ситуация проста. Венгрия и Словакия являются членами Европейского Союза. Украина не является. Однако Брюссель поддерживает Украину против ее собственных государств-членов. Но на сегодняшнем заседании Совета ЕС по иностранным делам обсуждение снова сосредоточится на давлении на Венгрию, а не на Украину
Глава МИД Венгрии продолжил утверждать, что якобы "нет никакой технической или операционной причины, которая препятствовала бы возобновлению транзита нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба"".
"Мы не поддадимся шантажу", - заявил Сийярто.
Дополнение
23 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо президенту Евросовета Антониу Коште, в котором "обосновал" свое решение заблокировать кредит ЕС Украине в размере 90 миллиардов евро, несмотря на согласие ранее.
Еврокомиссия: россия нанесла разрушения "Дружбе", решение о сроках ремонта - за Украиной23.02.26, 14:02 • 14683 просмотра
Во время встречи в Брюсселе министры иностранных дел ЕС не могли скрыть своего разочарования Венгрией за угрозу не одобрить дальнейшие санкции против России и не одобрить кредит для помощи военным усилиям Украины.
Венгрия и Словакия не могут держать ЕС в заложниках, их ультиматумы должны быть адресованы только кремлю - Сибига23.02.26, 14:31 • 1688 просмотров