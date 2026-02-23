$43.270.01
Эксклюзив
13:20
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
13:02
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
12:02
Еврокомиссия: россия нанесла разрушения "Дружбе", решение о сроках ремонта - за Украиной
Эксклюзив
10:58
Единственный в Украине производитель крупнокалиберных патронов остановил работу после обысков. В Офисе Генпрокурора отреагировали
10:23
Комплексная реформа мобилизации в работе, а 90% отсрочек прошла через "Резерв+" - ФедоровVideo
10:16
Генштаб подтвердил поражение в Крыму ракетного подразделения чф рф с "Бастионом" на вооружении
23 февраля, 07:26
Каллас не ожидает сегодня прогресса по 20-му пакету санкций ЕС против рф на фоне заявлений Венгрии о блокировании
23 февраля, 06:24
Зеленский считает, что путин уже начал Третью мировую войну
22 февраля, 19:57
В ОП намекнули на необходимость ограничить Telegram после теракта во Львове
22 февраля, 19:22
В Женеве 26 февраля могут возобновиться переговоры по Украине - росСМИ
"Мы не поддадимся шантажу": глава МИД Венгрии Сийярто выступил с обвинениями Брюсселя

Киев • УНН

 480 просмотра

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ЕС поддерживает Украину, а не собственные государства-члены. Венгрия угрожает заблокировать новые санкции против россии и финансовую помощь Украине на 90 миллиардов евро.

"Мы не поддадимся шантажу": глава МИД Венгрии Сийярто выступил с обвинениями Брюсселя

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил ЕС в том, что он поддерживает Украину, а не собственные государства-члены, на фоне того, как Венгрия угрожает заблокировать новые санкции против россии и новую финансовую поддержку Украины на 90 млрд евро, пишет УНН.

Ситуация проста. Венгрия и Словакия являются членами Европейского Союза. Украина не является. Однако Брюссель поддерживает Украину против ее собственных государств-членов. Но на сегодняшнем заседании Совета ЕС по иностранным делам обсуждение снова сосредоточится на давлении на Венгрию, а не на Украину

- написал Сийярто в X.

Глава МИД Венгрии продолжил утверждать, что якобы "нет никакой технической или операционной причины, которая препятствовала бы возобновлению транзита нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба"".

"Мы не поддадимся шантажу", - заявил Сийярто.

Дополнение

23 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо президенту Евросовета Антониу Коште, в котором "обосновал" свое решение заблокировать кредит ЕС Украине в размере 90 миллиардов евро, несмотря на согласие ранее.

Еврокомиссия: россия нанесла разрушения "Дружбе", решение о сроках ремонта - за Украиной23.02.26, 14:02

Во время встречи в Брюсселе министры иностранных дел ЕС не могли скрыть своего разочарования Венгрией за угрозу не одобрить дальнейшие санкции против России и не одобрить кредит для помощи военным усилиям Украины.

Венгрия и Словакия не могут держать ЕС в заложниках, их ультиматумы должны быть адресованы только кремлю - Сибига23.02.26, 14:31

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Европейский Союз
Словакия
Венгрия
Украина