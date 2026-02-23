$43.270.01
Еврокомиссия: россия нанесла разрушения "Дружбе", решение о сроках ремонта - за Украиной
Эксклюзив
10:58 • 8094 просмотра
Единственный в Украине производитель крупнокалиберных патронов остановил работу после обысков. В Офисе Генпрокурора отреагировали
10:23 • 13227 просмотра
Комплексная реформа мобилизации в работе, а 90% отсрочек прошла через "Резерв+" - Федоров
10:16 • 13831 просмотра
Генштаб подтвердил поражение в Крыму ракетного подразделения чф рф с "Бастионом" на вооружении
07:26 • 25630 просмотра
Каллас не ожидает сегодня прогресса по 20-му пакету санкций ЕС против рф на фоне заявлений Венгрии о блокировании
23 февраля, 06:24 • 38516 просмотра
Зеленский считает, что путин уже начал Третью мировую войну
22 февраля, 19:57 • 38862 просмотра
В ОП намекнули на необходимость ограничить Telegram после теракта во Львове
22 февраля, 19:22 • 60254 просмотра
В Женеве 26 февраля могут возобновиться переговоры по Украине - росСМИ
22 февраля, 14:20 • 51870 просмотра
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
Эксклюзив
22 февраля, 13:36 • 51349 просмотра
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Венгрия и Словакия не могут держать ЕС в заложниках, их ультиматумы должны быть адресованы только кремлю - Сибига

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что ультиматумы Венгрии и Словакии должны быть адресованы кремлю. Он подчеркнул необходимость усилить давление на рф и важность инвестиций в оборонную промышленность Украины.

Венгрия и Словакия не могут держать ЕС в заложниках, их ультиматумы должны быть адресованы только кремлю - Сибига

Венгрия и Словакия не могут держать весь ЕС в заложниках, а венгерский и словацкий ультиматумы должны быть направлены только Кремлю, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам, где подчеркнул необходимость усилить давление на РФ, пишет УНН.

Сегодня на Совете ЕС по иностранным делам я повторил, что ультиматумы Венгрии и Словакии должны быть адресованы только Кремлю. Эти две страны не могут держать весь ЕС в заложниках. Мы призываем обе страны к конструктивному сотрудничеству и ответственному поведению

- отметил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Как указал министр, накануне 4-й годовщины полномасштабного вторжения России он "поблагодарил ЕС и наших европейских партнеров за их решительную поддержку, которая помогла нам защитить всю Европу и наши основные принципы справедливости, правды и свободы". "Путин полностью просчитался в отношении Украины. Россия пыталась запугать и разделить Европу, но вместо этого столкнулась с беспрецедентным единством и новой европейской силой, которая перевооружается и расширяется", - указал глава МИД.

"Я подчеркнул готовность Украины продвигать мир и выступил за большее участие Европы в мирном процессе, одновременно подчеркивая лидерство Соединенных Штатов", - сообщил Сибига.

Глава МИД указал на нежелание России прекратить войну или сделать серьезные шаги к миру и призвал к усилению давления на Москву. "Запрет на въезд: полный запрет на въезд для участников российской агрессии и их родственников. Инвестиции в оборону: каждое евро или доллар, инвестированные в оборонную промышленность Украины, являются инвестицией в европейскую безопасность. Давление санкций: 20-й пакет санкций, запрет морских перевозок и дальнейшее давление на "теневой флот" и связанные с ним компании", - отметил министр.

"Мы также должны сделать 2026 год годом успешной реализации программы SAFE для совместных оборонных инициатив и продолжения вклада в инициативу НАТО PURL по критически важному американскому оружию", - добавил он.

Украина готова выполнить все требования для полноправного членства в ЕС, стремясь, чтобы председательство Литвы стало исторической вехой для расширения ЕС. Вступление Украины, Молдовы и Западных Балкан является геополитической, безопасной и экономической необходимостью

- также указал Сибига.

Дополнение

Ранее Politico сообщило, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожает сорвать весь пакет поддержки Украины со стороны ЕС накануне четвертой годовщины полномасштабного вторжения России на фоне спора о поставках энергоносителей. Помимо 20-го пакета санкций, речь идет также о 90 млрд евро кредита ЕС, несмотря на согласие на заем ранее, и в то время, как Орбан не известен тем, что нарушает свои слова, блок может отправиться на "новые территории", поскольку Орбан накануне выборов, похоже, готов идти на все больший риск.

Юлия Шрамко

российская пропаганда
Санкции
Военное положение
Война в Украине
Владимир Путин
Андрей Сибига
НАТО
Европейский Союз
Литва
Словакия
Соединённые Штаты
Венгрия
Украина
Молдова