Венгрия и Словакия не могут держать ЕС в заложниках, их ультиматумы должны быть адресованы только кремлю - Сибига

Венгрия и Словакия не могут держать весь ЕС в заложниках, а венгерский и словацкий ультиматумы должны быть направлены только Кремлю, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам, где подчеркнул необходимость усилить давление на РФ, пишет УНН.

Сегодня на Совете ЕС по иностранным делам я повторил, что ультиматумы Венгрии и Словакии должны быть адресованы только Кремлю. Эти две страны не могут держать весь ЕС в заложниках. Мы призываем обе страны к конструктивному сотрудничеству и ответственному поведению - отметил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Как указал министр, накануне 4-й годовщины полномасштабного вторжения России он "поблагодарил ЕС и наших европейских партнеров за их решительную поддержку, которая помогла нам защитить всю Европу и наши основные принципы справедливости, правды и свободы". "Путин полностью просчитался в отношении Украины. Россия пыталась запугать и разделить Европу, но вместо этого столкнулась с беспрецедентным единством и новой европейской силой, которая перевооружается и расширяется", - указал глава МИД.

"Я подчеркнул готовность Украины продвигать мир и выступил за большее участие Европы в мирном процессе, одновременно подчеркивая лидерство Соединенных Штатов", - сообщил Сибига.

Глава МИД указал на нежелание России прекратить войну или сделать серьезные шаги к миру и призвал к усилению давления на Москву. "Запрет на въезд: полный запрет на въезд для участников российской агрессии и их родственников. Инвестиции в оборону: каждое евро или доллар, инвестированные в оборонную промышленность Украины, являются инвестицией в европейскую безопасность. Давление санкций: 20-й пакет санкций, запрет морских перевозок и дальнейшее давление на "теневой флот" и связанные с ним компании", - отметил министр.

"Мы также должны сделать 2026 год годом успешной реализации программы SAFE для совместных оборонных инициатив и продолжения вклада в инициативу НАТО PURL по критически важному американскому оружию", - добавил он.

Украина готова выполнить все требования для полноправного членства в ЕС, стремясь, чтобы председательство Литвы стало исторической вехой для расширения ЕС. Вступление Украины, Молдовы и Западных Балкан является геополитической, безопасной и экономической необходимостью - также указал Сибига.

Дополнение

Ранее Politico сообщило, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожает сорвать весь пакет поддержки Украины со стороны ЕС накануне четвертой годовщины полномасштабного вторжения России на фоне спора о поставках энергоносителей. Помимо 20-го пакета санкций, речь идет также о 90 млрд евро кредита ЕС, несмотря на согласие на заем ранее, и в то время, как Орбан не известен тем, что нарушает свои слова, блок может отправиться на "новые территории", поскольку Орбан накануне выборов, похоже, готов идти на все больший риск.