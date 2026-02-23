Угорщина і Словаччина не можуть тримати ЄС у заручниках, їх ультиматуми мають бути адресовані лише кремлю - Сибіга

Угорщина та Словаччина не можуть тримати весь ЄС у заручниках, а угорський та словацький ультиматуми мають бути спрямовані лише кремлю, заявив голова МЗС України Андрій Сибіга за підсумками засідання Ради ЄС із закордонних справ, де наголосив на необхідності посилити тиск на рф, пише УНН.

Сьогодні на Раді ЄС у закордонних справах я повторив, що ультиматуми Угорщини та Словаччини мають бути адресовані лише кремлю. Ці дві країни не можуть тримати весь ЄС у заручниках. Ми закликаємо обидві країни до конструктивної співпраці та відповідальної поведінки - зазначив голова МЗС України Андрій Сибіга.

Як вказав міністр, напередодні 4-ї річниці повномасштабного вторгнення росії він "подякував ЄС та нашим європейським партнерам за їхню рішучу підтримку, яка допомогла нам захистити всю Європу та наші основні принципи справедливості, правди та свободи". "путін повністю прорахувався щодо України. росія намагалася залякати та розділити Європу, але натомість зіткнулася з безпрецедентною єдністю та новою європейською силою, яка переозброюється та розширюється", - вказав голова МЗС.

"Я наголосив на готовності України просувати мир та виступив за більшу участь Європи в мирному процесі, водночас підкреслюючи лідерство Сполучених Штатів", - повідомив Сибіга.

Голова МЗС вказав на небажання росії припинити війну або зробити серйозні кроки до миру та закликав до посилення тиску на москву. "Заборона на в'їзд: повна заборона на в'їзд для учасників російської агресії та їхніх родичів. Інвестиції в оборону: кожне євро чи долар, інвестовані в оборонну промисловість України, є інвестицією в європейську безпеку. Тиск санкцій: 20-й пакет санкцій, заборона морських перевезень та подальший тиск на "тіньовий флот" та пов'язані з ним компанії", - зазначив міністр.

"Ми також повинні зробити 2026 рік роком успішної реалізації програми SAFE для спільних оборонних ініціатив та продовження внеску в ініціативу НАТО PURL щодо критично важливої ​​американської зброї", - додав він.

Україна готова виконати всі вимоги для повноправного членства в ЄС, прагнучи, щоб головування Литви стало історичною віхою для розширення ЄС. Вступ України, Молдови та Західних Балкан є геополітичною, безпековою та економічною необхідністю - також вказав Сибіга.

Доповнення

Раніше Politico повідомило, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує зірвати весь пакет підтримки України з боку ЄС напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення росії на тлі суперечки про постачання енергоносіїв. Окрім 20-го пакету санкцій, ідеться також про 90 млрд євро кредиту ЄС, попри згоду на позику раніше, і у той час, як Орбан не відомий тим, що порушує свої слова, блок може вирушити на "нові території", оскільки Орбан напередодні виборів схоже готовий йти на все більший ризик.