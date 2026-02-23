Орбан написав листа Брюсселю щодо 90 млрд євро кредиту ЄС для України - заявив, що передумав
Київ • УНН
Будапешт обґрунтував своє рішення заблокувати кредит ЄС Україні обсягом 90 мільярдів євро. Це викликало розчарування серед міністрів закордонних справ ЄС.
Будапешт сьогодні надіслав листа президенту Євроради Антоніу Кошті, в якому обґрунтував своє рішення заблокувати кредит ЄС Україні обсягом 90 мільярдів євро, повідомляє Politico, пише УНН.
Деталі
У п'ятницю Угорщина здивувала посадовців ЄС, заявивши, що накладе вето на угоду, яку лідери ЄС узгодили у грудні. Будапешт продовжив звинувачувати Київ у "неспровокованому акті ворожості" через повільний ремонт 4000-кілометрового нафтопроводу "Дружба" - обвинувачення, яке Україна відкидає. Трубопроводом постачається російська нафта до Угорщини та Словаччини.
"Угорщина не заперечувала проти рішення, виходячи з розуміння того, що кредит не вплине на фінансові зобов'язання" Праги, Будапешта та Братислави, написав Віктор Орбан у короткому листі від 23 лютого, з яким ознайомилося видання.
Останні події змусили мене переглянути свою позицію
Як зауважує видання, під час зустрічі в Брюсселі міністри закордонних справ ЄС не могли приховати свого розчарування Угорщиною за погрозу не схвалити подальші санкції проти росії та не схвалити кредит для допомоги воєнним зусиллям України.
"Я вражений позицією Угорщини, - сказав журналістам міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, прямуючи на Раду ЄС з питань закордонних справ. - Я не думаю, що правильно, якщо Угорщина використовує власну боротьбу за свободу для зради європейського суверенітету".
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сказав: "Мене вкрай шокує те, що, хоча Україна захищається від міці російської армії, угорці раніше розуміли, що це таке… Я очікував би набагато більшого почуття солідарності від Угорщини до України", – очевидний натяк на радянські війська, які йшли на Будапешт у 1956 році, пише видання.
