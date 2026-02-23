$43.270.01
Орбан написал письмо Брюсселю по поводу кредита ЕС для Украины в размере 90 млрд евро - заявил, что передумал

Киев • УНН

 • 320 просмотра

Будапешт обосновал свое решение заблокировать кредит ЕС Украине в размере 90 миллиардов евро. Это вызвало разочарование среди министров иностранных дел ЕС.

Орбан написал письмо Брюсселю по поводу кредита ЕС для Украины в размере 90 млрд евро - заявил, что передумал

Будапешт сегодня направил письмо председателю Евросовета Антониу Коште, в котором обосновал свое решение заблокировать кредит ЕС Украине объемом 90 миллиардов евро, сообщает Politico, пишет УНН.

Подробности

В пятницу Венгрия удивила чиновников ЕС, заявив, что наложит вето на соглашение, которое лидеры ЕС согласовали в декабре. Будапешт продолжил обвинять Киев в "неспровоцированном акте враждебности" из-за медленного ремонта 4000-километрового нефтепровода "Дружба" - обвинение, которое Украина отвергает. По трубопроводу поставляется российская нефть в Венгрию и Словакию.

"Венгрия не возражала против решения, исходя из понимания того, что кредит не повлияет на финансовые обязательства" Праги, Будапешта и Братиславы, написал Виктор Орбан в коротком письме от 23 февраля, с которым ознакомилось издание.

Последние события заставили меня пересмотреть свою позицию

- заявил Орбан в письме.

Орбан перед выборами, похоже, готов идти на все больший риск, блокируя весь пакет поддержки Украины со стороны ЕС - Politico23.02.26, 11:10 • 3648 просмотров

Как отмечает издание, во время встречи в Брюсселе министры иностранных дел ЕС не могли скрыть своего разочарования Венгрией за угрозу не одобрить дальнейшие санкции против России и не одобрить кредит для помощи военным усилиям Украины.

"Я поражен позицией Венгрии, - сказал журналистам министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, направляясь на Совет ЕС по иностранным делам. - Я не думаю, что правильно, если Венгрия использует собственную борьбу за свободу для предательства европейского суверенитета".

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сказал: "Меня крайне шокирует то, что, хотя Украина защищается от мощи российской армии, венгры раньше понимали, что это такое… Я ожидал бы гораздо большего чувства солидарности от Венгрии к Украине", – очевидный намек на советские войска, которые шли на Будапешт в 1956 году, пишет издание.

Венгрия и Словакия не могут держать ЕС в заложниках, их ультиматумы должны быть адресованы только кремлю - Сибига23.02.26, 14:31 • 1360 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Государственный бюджет
Энергетика
Война в Украине
Антониу Кошта
Радослав Сикорский
Европейский совет
Европейский Союз
Брюссель
Германия
Словакия
Венгрия
Будапешт
Украина
Виктор Орбан
Киев
Польша