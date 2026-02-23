Орбан написал письмо Брюсселю по поводу кредита ЕС для Украины в размере 90 млрд евро - заявил, что передумал
Будапешт обосновал свое решение заблокировать кредит ЕС Украине в размере 90 миллиардов евро. Это вызвало разочарование среди министров иностранных дел ЕС.
Будапешт сегодня направил письмо председателю Евросовета Антониу Коште, в котором обосновал свое решение заблокировать кредит ЕС Украине объемом 90 миллиардов евро, сообщает Politico, пишет УНН.
Подробности
В пятницу Венгрия удивила чиновников ЕС, заявив, что наложит вето на соглашение, которое лидеры ЕС согласовали в декабре. Будапешт продолжил обвинять Киев в "неспровоцированном акте враждебности" из-за медленного ремонта 4000-километрового нефтепровода "Дружба" - обвинение, которое Украина отвергает. По трубопроводу поставляется российская нефть в Венгрию и Словакию.
"Венгрия не возражала против решения, исходя из понимания того, что кредит не повлияет на финансовые обязательства" Праги, Будапешта и Братиславы, написал Виктор Орбан в коротком письме от 23 февраля, с которым ознакомилось издание.
Последние события заставили меня пересмотреть свою позицию
Как отмечает издание, во время встречи в Брюсселе министры иностранных дел ЕС не могли скрыть своего разочарования Венгрией за угрозу не одобрить дальнейшие санкции против России и не одобрить кредит для помощи военным усилиям Украины.
"Я поражен позицией Венгрии, - сказал журналистам министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, направляясь на Совет ЕС по иностранным делам. - Я не думаю, что правильно, если Венгрия использует собственную борьбу за свободу для предательства европейского суверенитета".
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сказал: "Меня крайне шокирует то, что, хотя Украина защищается от мощи российской армии, венгры раньше понимали, что это такое… Я ожидал бы гораздо большего чувства солидарности от Венгрии к Украине", – очевидный намек на советские войска, которые шли на Будапешт в 1956 году, пишет издание.
