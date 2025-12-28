У Гуляйполі тривають запеклі бої: частина міста під контролем російських військ

$41.930.00
Санкції, ППО, фіналізація форматів кроків: Зеленський анонсував переговори з партнерами на тлі атак рф 2100 дронами і 94 ракетами
11:16 • 13444 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Сизранського НПЗ та інших об'єктів окупантів
28 грудня, 09:00 • 13969 перегляди
росія продовжує атаки на енергетику, до 40 тисяч споживачів без світла, у Києві та області досі аварійні відключення - Міненерго
Ексклюзив
28 грудня, 05:38 • 21247 перегляди
Рік перелому, очищення і нового історичного вибору: астрологічний прогноз для України на 2026 рік
27 грудня, 20:03 • 31343 перегляди
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
27 грудня, 19:34 • 44178 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
27 грудня, 17:54 • 42668 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52 • 31984 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 27354 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 22215 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
Польща планує завершити створення системи захисту безпілотників за два роки28 грудня, 06:30 • 11145 перегляди
Снігопад і вітер залишили без світла частину жителів у шести областях28 грудня, 07:20 • 13628 перегляди
Боїв за добу поменшало на третину: Генштаб назвав найгарячіші напрямки і оновив картиPhoto28 грудня, 07:27 • 3590 перегляди
Нові бездротові колонки Samsung матимуть акцент на естетику: які характеристики28 грудня, 07:39 • 10016 перегляди
Під Києвом сталося смертельне отруєння чадним газом через генератор у підваліVideo10:43 • 6438 перегляди
Найгарячіші кінопрем'єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 73557 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 126424 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 57784 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково

Ексклюзив

26 грудня, 11:18 • 88053 перегляди
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 88053 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 71482 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Джорджа Мелоні
Фрідріх Мерц
Україна
Сполучені Штати Америки
Гуляйполе
Куп'янськ
Івано-Франківська область
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 14345 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 24798 перегляди
Найгарячіші кінопрем'єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 73557 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51 • 26852 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo26 грудня, 14:56 • 26244 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Financial Times
Bild

У Гуляйполі тривають запеклі бої: частина міста під контролем російських військ

Київ • УНН

 • 60 перегляди

У Гуляйполі тривають запеклі бої, частина міста під контролем російських військ. Окупанти активно штурмують позиції, але ЗСУ утримують значну частину міста, завдаючи ворогу відчутних втрат.

У Гуляйполі тривають запеклі бої: частина міста під контролем російських військ

Ситуація в Гуляйполі дійсно складна, частина населеного пункту перебуває під контролем російських військ. Проте на вулицях міста точаться запеклі бої, передає УНН із посиланням на Сили оборони Півдня.

Деталі

За даними Сил оборони, окупанти активно проводять штурмові дії та намагаються завести групи закріплення. Окрім того, противник має значну перевагу і в живій силі, і в озброєнні: він активно використовує дрони-камікадзе і артилерію, завдає авіаційних ударів КАБами НАРами, намагаючись знищити наші позиції і витіснити українські підрозділи з населеного пункту.

За добу, що триває, ворог майже два десятки разів штурмував наші позиції в місті, на вулицях ще й зараз точаться запеклі бої, адже декілька зіткнень не припиняються в дану хвилину

- йдеться у повідомленні.

Ситуація в Гуляйполі доволі складна, але заява рф, що вони взяли місто, не відповідає дійсності - Волошин28.12.25, 13:44 • 2660 переглядiв

Додамо

Проте чималу частину Гуляйполя продовжують утримувати Сили оборони України.

Наші підрозділи знаходяться на позиціях, проводять оборонні дії, завдають контрударів, ведуть пошуково-ударні дії по знищенню ворожих штурмових груп, завдаючи противнику відчутних втрат. Ворог вже сьогодні в Гуляйполі втратив понад три сотні особового складу і шість десятків одиниць техніки і озброєння. Наразі ситуація в Гуляйполі дуже важка. Але на даний час росіяни не мають повного контролю над цим населеним пунктом 

- йдеться у повідомленні.

Щодо Степногірська, то за даними Сил оборони Півдня, там досі ведуть оборонні дії українські підрозділи. Окупанти намагаються інфільтруватися по головній дорозі, яка веде в селище, і за нього теж тривають запеклі бої. Але частина селища перебуває під контролем українських оборонців. 

Заяви Путіна і доповіді Герасимова щодо Гуляйполя і Степногірська – нагадують ситуацію з Куп`янськом, який вони "захоплювали" вже декілька разів. Поспішність таких "бліц-крігів" обумовлена майбутньою зустріччю президентів України і США, яка має відбутися найближчим часом - резюмували в Силах оборони Півдня.

Бої за Гуляйполе, Покровськ та Мирноград тривають - ЦПД РНБО28.12.25, 14:59 • 2532 перегляди

Алла Кіосак

