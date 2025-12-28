У Гуляйполі тривають запеклі бої: частина міста під контролем російських військ
Київ • УНН
У Гуляйполі тривають запеклі бої, частина міста під контролем російських військ. Окупанти активно штурмують позиції, але ЗСУ утримують значну частину міста, завдаючи ворогу відчутних втрат.
Ситуація в Гуляйполі дійсно складна, частина населеного пункту перебуває під контролем російських військ. Проте на вулицях міста точаться запеклі бої, передає УНН із посиланням на Сили оборони Півдня.
Деталі
За даними Сил оборони, окупанти активно проводять штурмові дії та намагаються завести групи закріплення. Окрім того, противник має значну перевагу і в живій силі, і в озброєнні: він активно використовує дрони-камікадзе і артилерію, завдає авіаційних ударів КАБами НАРами, намагаючись знищити наші позиції і витіснити українські підрозділи з населеного пункту.
За добу, що триває, ворог майже два десятки разів штурмував наші позиції в місті, на вулицях ще й зараз точаться запеклі бої, адже декілька зіткнень не припиняються в дану хвилину
Додамо
Проте чималу частину Гуляйполя продовжують утримувати Сили оборони України.
Наші підрозділи знаходяться на позиціях, проводять оборонні дії, завдають контрударів, ведуть пошуково-ударні дії по знищенню ворожих штурмових груп, завдаючи противнику відчутних втрат. Ворог вже сьогодні в Гуляйполі втратив понад три сотні особового складу і шість десятків одиниць техніки і озброєння. Наразі ситуація в Гуляйполі дуже важка. Але на даний час росіяни не мають повного контролю над цим населеним пунктом
Щодо Степногірська, то за даними Сил оборони Півдня, там досі ведуть оборонні дії українські підрозділи. Окупанти намагаються інфільтруватися по головній дорозі, яка веде в селище, і за нього теж тривають запеклі бої. Але частина селища перебуває під контролем українських оборонців.
Заяви Путіна і доповіді Герасимова щодо Гуляйполя і Степногірська – нагадують ситуацію з Куп`янськом, який вони "захоплювали" вже декілька разів. Поспішність таких "бліц-крігів" обумовлена майбутньою зустріччю президентів України і США, яка має відбутися найближчим часом - резюмували в Силах оборони Півдня.
