28 декабря, 11:58 • 13435 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 23053 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 20927 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 29208 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03 • 37378 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
27 декабря, 19:34 • 47273 просмотра
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средстваVideo
27 декабря, 17:54 • 45583 просмотра
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
27 декабря, 15:52 • 32663 просмотра
Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
27 декабря, 13:53 • 27973 просмотра
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работуVideo
27 декабря, 11:54 • 22509 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
Зеленский прибыл на встречу с Трампом

Киев • УНН

 • 388 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на встречу с Президентом США Дональдом Трампом. Новость дополняется.

Зеленский прибыл на встречу с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на встречу с Президентом США Дональдом Трампом, передает УНН.

Американский лидер встретил украинского президента на входе в Mar-a-Lago.

Трамп также выразил ожидания, что встреча будет очень хорошей.

Трамп заявил о "хорошем" разговоре с путиным перед встречей с Зеленским28.12.25, 18:58 • 10552 просмотра

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина