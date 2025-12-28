Зеленский прибыл на встречу с Трампом
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на встречу с Президентом США Дональдом Трампом. Новость дополняется.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на встречу с Президентом США Дональдом Трампом, передает УНН.
Американский лидер встретил украинского президента на входе в Mar-a-Lago.
Трамп также выразил ожидания, что встреча будет очень хорошей.
Трамп заявил о "хорошем" разговоре с путиным перед встречей с Зеленским28.12.25, 18:58 • 10552 просмотра