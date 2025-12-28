Зеленський прибув на зустріч із Трампом

$41.930.00
49.430.00
ukenru
28 грудня, 11:58 • 13246 перегляди
Санкції, ППО, фіналізація форматів кроків: Зеленський анонсував переговори з партнерами на тлі атак рф 2100 дронами і 94 ракетами
28 грудня, 11:16 • 22597 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Сизранського НПЗ та інших об'єктів окупантів
28 грудня, 09:00 • 20547 перегляди
росія продовжує атаки на енергетику, до 40 тисяч споживачів без світла, у Києві та області досі аварійні відключення - Міненерго
Ексклюзив
28 грудня, 05:38 • 28817 перегляди
Рік перелому, очищення і нового історичного вибору: астрологічний прогноз для України на 2026 рік
27 грудня, 20:03 • 37077 перегляди
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
27 грудня, 19:34 • 47127 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
27 грудня, 17:54 • 45453 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52 • 32648 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 27957 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 22504 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
Під Києвом сталося смертельне отруєння чадним газом через генератор у підваліVideo28 грудня, 10:43 • 13433 перегляди
Автобус з 30 пасажирами перекинувся на бік на Прикарпатті: є загиблий та 5 постраждалих, серед них дитинаVideo12:51 • 5426 перегляди
На Буковині сталася масштабна пожежа на птахофермі: згоріли п'ять тисяч курейVideo13:42 • 5904 перегляди
У Буковелі відкрили лижний сезон: через наплив туристів утворились черги та затори14:44 • 13205 перегляди
Трамп заявив про "хорошу" розмову із путіним перед зустріччю із Зеленським16:58 • 10148 перегляди
Найгарячіші кінопрем'єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 80911 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуVideo26 грудня, 16:30 • 133043 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 62631 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково

Ексклюзив

26 грудня, 11:18 • 92850 перегляди
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 92850 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 75231 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Джорджа Мелоні
Україна
Сполучені Штати Америки
Мирноград
Гуляйполе
Покровськ
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 16800 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 27232 перегляди
Найгарячіші кінопрем'єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 80911 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51 • 29132 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo26 грудня, 14:56 • 28458 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Financial Times
Bild

Зеленський прибув на зустріч із Трампом

Київ • УНН

 • 156 перегляди

Президент України Володимир Зеленський прибув на зустріч із Президентом США Дональдом Трампом. Новина доповнюється.

Зеленський прибув на зустріч із Трампом

Президент України Володимир Зеленський прибув на зустріч із Президентом США Дональдом Трампом, передає УНН.

Американській лідер зустрів українського президента на вході до Mar-a-Lago.

Трамп також висловив очікування, що зустріч буде дуже гарною.

Трамп заявив про "хорошу" розмову із путіним перед зустріччю із Зеленським28.12.25, 18:58 • 10227 переглядiв

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна