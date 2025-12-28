Зеленський прибув на зустріч із Трампом
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський прибув на зустріч із Президентом США Дональдом Трампом. Новина доповнюється.
Президент України Володимир Зеленський прибув на зустріч із Президентом США Дональдом Трампом, передає УНН.
Американській лідер зустрів українського президента на вході до Mar-a-Lago.
Трамп також висловив очікування, що зустріч буде дуже гарною.
Трамп заявив про "хорошу" розмову із путіним перед зустріччю із Зеленським28.12.25, 18:58 • 10227 переглядiв