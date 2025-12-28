$41.930.00
uk
11:58 • 8508 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
11:16 • 13566 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 14022 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 21348 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03 • 31406 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
27 декабря, 19:34 • 44225 просмотра
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средстваVideo
27 декабря, 17:54 • 42720 просмотра
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
27 декабря, 15:52 • 31999 просмотра
Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
27 декабря, 13:53 • 27368 просмотра
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работуVideo
27 декабря, 11:54 • 22220 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом

россия утверждает, что Украина "уклоняется" от переговоров, пока Зеленский готовится к встрече с Трампом - СМИ

Киев • УНН

 • 442 просмотра

Министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что Украина пытается изменить ситуацию на поле боя вместо подготовки к переговорам. лавров также обвинил европейские страны в блокировании мирных усилий.

россия утверждает, что Украина "уклоняется" от переговоров, пока Зеленский готовится к встрече с Трампом - СМИ

россия заявила, что Киев пытается избежать "конструктивных переговоров" о способе завершения войны перед важным саммитом США и Украины в воскресенье. Об этом сообщает Financial Times, передает УНН.

сергей лавров, министр иностранных дел россии, заявил в комментариях, опубликованных в воскресенье, что Украина пытается изменить ситуацию на поле боя вместо того, чтобы подготовиться к переговорам с США о "стабильных соглашениях для решения первичных причин конфликта", что является кодовой фразой Москвы для требований, которые фактически означают капитуляцию Киева.

– пишет издание.

Кроме того, по данным СМИ, Лавров обвинил европейские страны, которые работали с Украиной над изменениями в мирный план президента США Дональда Трампа, в попытках заблокировать усилия по урегулированию.

После смены администрации в США, Европа и Европейский Союз стали главным препятствием для мира.

— сказал лавров росСМИ.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Майами. Там у него запланирована на 20:00 встреча с президентом США Дональдом Трампом. Ориентировочно в 21:00 состоится телефонный разговор Зеленского и Трампа с европейскими лидерами. 

Алла Киосак

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Война в Украине
Лавров Сергей Викторович
Financial Times
Дональд Трамп
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев