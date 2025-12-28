россия утверждает, что Украина "уклоняется" от переговоров, пока Зеленский готовится к встрече с Трампом - СМИ
Киев • УНН
Министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что Украина пытается изменить ситуацию на поле боя вместо подготовки к переговорам. лавров также обвинил европейские страны в блокировании мирных усилий.
россия заявила, что Киев пытается избежать "конструктивных переговоров" о способе завершения войны перед важным саммитом США и Украины в воскресенье. Об этом сообщает Financial Times, передает УНН.
сергей лавров, министр иностранных дел россии, заявил в комментариях, опубликованных в воскресенье, что Украина пытается изменить ситуацию на поле боя вместо того, чтобы подготовиться к переговорам с США о "стабильных соглашениях для решения первичных причин конфликта", что является кодовой фразой Москвы для требований, которые фактически означают капитуляцию Киева.
Кроме того, по данным СМИ, Лавров обвинил европейские страны, которые работали с Украиной над изменениями в мирный план президента США Дональда Трампа, в попытках заблокировать усилия по урегулированию.
После смены администрации в США, Европа и Европейский Союз стали главным препятствием для мира.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Майами. Там у него запланирована на 20:00 встреча с президентом США Дональдом Трампом. Ориентировочно в 21:00 состоится телефонный разговор Зеленского и Трампа с европейскими лидерами.
