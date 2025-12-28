россия заявила, что Киев пытается избежать "конструктивных переговоров" о способе завершения войны перед важным саммитом США и Украины в воскресенье. Об этом сообщает Financial Times, передает УНН.

сергей лавров, министр иностранных дел россии, заявил в комментариях, опубликованных в воскресенье, что Украина пытается изменить ситуацию на поле боя вместо того, чтобы подготовиться к переговорам с США о "стабильных соглашениях для решения первичных причин конфликта", что является кодовой фразой Москвы для требований, которые фактически означают капитуляцию Киева.