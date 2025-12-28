$41.930.00
Меню
росія стверджує, що Україна "ухиляється" від переговорів, поки Зеленський готується до зустрічі з Трампом - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1534 перегляди

Міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що Україна намагається змінити ситуацію на полі бою замість підготовки до переговорів. Лавров також звинуватив європейські країни у блокуванні мирних зусиль.

росія стверджує, що Україна "ухиляється" від переговорів, поки Зеленський готується до зустрічі з Трампом - ЗМІ

росія заявила, що Київ намагається уникнути "конструктивних переговорів" про спосіб завершити війну перед важливим самітом США та України в неділю. Про це повідомляє Financial Times, передає УНН.

сергій лавров, міністр закордонних справ росії, заявив у коментарях, опублікованих у неділю, що Україна намагається змінити ситуацію на полі бою замість того, щоб підготуватися до переговорів із США про "стабільні угоди для вирішення первинних причин конфлікту", що є кодовою фразою москви для вимог, які фактично означають капітуляцію Києва 

– пише видання.

Крім того, за даними ЗМІ, лавров звинуватив європейські країни, які працювали з Україною над змінами до мирного плану президента США Дональда Трампа, у спробах заблокувати зусилля щодо врегулювання.

Після зміни адміністрації в США, Європа та Європейський Союз стали головною перешкодою для миру 

— сказав лавров росЗМІ.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський прибув до Маямі. Там у нього запланована о 20:00 запланована зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Орієнтовно о 21:00 відбудеться телефонна розмова Зеленського та Трампа з європейськими лідерами. 

Алла Кіосак

Війна в УкраїніПолітика
