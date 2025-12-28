В Британии молодежи предлагают временно присоединиться к армии и обещают платить зарплату

Правительство Великобритании объявило о запуске программы "год перерыва", которая позволит выпускникам школ и колледжей в возрасте до 25 лет временно присоединиться к армии, Королевскому флоту или Королевским военно-воздушным силам без долгосрочных обязательств, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Курс рассчитан на лиц в возрасте до 25 лет и является частью усилий, направленных на решение проблем долгосрочного набора и удержания военнослужащих в вооруженных силах. Прием заявок на первые 150 вакансий начнется весной, и планируется, что это число вырастет до 1000 молодых людей в год. Программа будет оплачиваемой, но должностные лица еще не объявили размер зарплаты - пишет издание.

Великобритания завершает подготовку войск для миротворческой миссии в Украине

Министерство обороны Великобритании заявляет, что те, кто присоединится к программе, научатся лидерству, командной работе и навыкам решения проблем, что подготовит их "на всю жизнь", независимо от того, продолжат ли они карьеру в вооруженных силах или нет.

Великобритания и Германия подписали совместное соглашение на 70 млн долларов по мобильным артсистемам