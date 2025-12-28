$41.930.00
uk
9060 перегляди
Санкції, ППО, фіналізація форматів кроків: Зеленський анонсував переговори з партнерами на тлі атак рф 2100 дронами і 94 ракетами
14075 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Сизранського НПЗ та інших об'єктів окупантів
28 грудня, 09:00 • 14265 перегляди
росія продовжує атаки на енергетику, до 40 тисяч споживачів без світла, у Києві та області досі аварійні відключення - Міненерго
Ексклюзив
28 грудня, 05:38 • 21735 перегляди
Рік перелому, очищення і нового історичного вибору: астрологічний прогноз для України на 2026 рік
27 грудня, 20:03 • 31717 перегляди
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
27 грудня, 19:34 • 44466 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
27 грудня, 17:54 • 42952 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52 • 32072 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 27430 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 22245 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
У Британії молоді пропонують тимчасово долучитись до армії і обіцяють платити зарплату

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Міністерство оборони Британії заявляє, що ті, хто приєднається до програми, навчаться лідерству, командній роботі та навичкам вирішення проблем.

У Британії молоді пропонують тимчасово долучитись до армії і обіцяють платити зарплату

Уряд Британії оголосив про запуск програми "рік перерви", яка дозволить випускникам шкіл і коледжів віком до 25 років тимчасово долучитися до армії, Королівського флоту або Королівських повітряних сил без довгострокових зобов’язань, передає УНН із посиланням на ВВС.

Курс розрахований на осіб віком до 25 років і є частиною зусиль, спрямованих на вирішення проблем довгострокового набору та утримання військовослужбовців у збройних силах. Прийом заявок на перші 150 вакансій розпочнеться навесні, і планується, що ця кількість зросте до 1000 молодих людей на рік. Програма буде оплачуваною, але посадовці ще не оголосили розмір зарплати 

- пише видання.

Британія завершує підготовку військ для миротворчої місії в Україні 18.12.25, 07:08 • 18741 перегляд

Міністерство оборони Британії заявляє, що ті, хто приєднається до програми, навчаться лідерству, командній роботі та навичкам вирішення проблем, що підготує їх "на все життя", незалежно від того, чи продовжать вони кар'єру у збройних силах, чи ні.

Британія та Німеччина підписали спільну угоду на 70 млн доларів щодо мобільних артсистем28.12.25, 16:25 • 2084 перегляди

Алла Кіосак

Новини Світу
Повітряні сили Великої Британії
Королівський військово-морський флот
Велика Британія