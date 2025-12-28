У Британії молоді пропонують тимчасово долучитись до армії і обіцяють платити зарплату
Міністерство оборони Британії заявляє, що ті, хто приєднається до програми, навчаться лідерству, командній роботі та навичкам вирішення проблем.
Уряд Британії оголосив про запуск програми "рік перерви", яка дозволить випускникам шкіл і коледжів віком до 25 років тимчасово долучитися до армії, Королівського флоту або Королівських повітряних сил без довгострокових зобов’язань, передає УНН із посиланням на ВВС.
Курс розрахований на осіб віком до 25 років і є частиною зусиль, спрямованих на вирішення проблем довгострокового набору та утримання військовослужбовців у збройних силах. Прийом заявок на перші 150 вакансій розпочнеться навесні, і планується, що ця кількість зросте до 1000 молодих людей на рік. Програма буде оплачуваною, але посадовці ще не оголосили розмір зарплати
