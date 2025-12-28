Устранение последствий массированной атаки на столицу: коммунальщики восстановили теплоснабжение почти 400 тысяч домов
Киев • УНН
Коммунальные службы восстановили подачу тепла в почти 400 тысяч домов, оставшихся без услуги после массированной вражеской атаки 27 декабря. Всего восстановлено теплоснабжение для более 3,5 тысячи зданий, работы продолжаются до полной стабилизации ситуации.
"За полтора суток возобновили подачу тепла для почти 400 тысяч жилищ, которые остались без услуги в результате атаки в ночь на 27 декабря", - говорится в сообщении.
Всего возобновили теплоснабжение для более 3,5 тысячи зданий, работы продолжаются в усиленном режиме до полной стабилизации ситуации, отметили в КГГА.
Напомним
В результате комбинированной вражеской атаки в столице были перебои с тепло- и энергоснабжением. По данным городской администрации без тепла осталось более 2600 жилых домов. Часть города была обесточена. КП "Киевтеплоэнерго" развернуло мобильные передвижные котельные для обогрева киевских больниц. В каждом районе Киева были развернуты оперативные штабы, оказывалась помощь всем пострадавшим от вражеской атаки. В результате атаки 27 декабря ранения получили 32 человека, 11 из которых были госпитализированы.
