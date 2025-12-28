Усунення наслідків масованої атаки на столицю: комунальники відновили теплопостачання майже 400 тисяч осель

$41.930.00
Переговори щодо припинення війни досягли фінальної стадії - Трамп
28 грудня, 11:58 • 16179 перегляди
Санкції, ППО, фіналізація форматів кроків: Зеленський анонсував переговори з партнерами на тлі атак рф 2100 дронами і 94 ракетами
28 грудня, 11:16 • 29011 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Сизранського НПЗ та інших об'єктів окупантів
28 грудня, 09:00 • 24454 перегляди
росія продовжує атаки на енергетику, до 40 тисяч споживачів без світла, у Києві та області досі аварійні відключення - Міненерго
Ексклюзив
28 грудня, 05:38 • 32991 перегляди
Рік перелому, очищення і нового історичного вибору: астрологічний прогноз для України на 2026 рік
27 грудня, 20:03 • 40370 перегляди
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
27 грудня, 19:34 • 48941 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
27 грудня, 17:54 • 46922 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52 • 33066 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 28319 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
Під Києвом сталося смертельне отруєння чадним газом через генератор у підваліVideo28 грудня, 10:43 • 16494 перегляди
Автобус з 30 пасажирами перекинувся на бік на Прикарпатті: є загиблий та 5 постраждалих, серед них дитинаVideo28 грудня, 12:51 • 9978 перегляди
На Буковині сталася масштабна пожежа на птахофермі: згоріли п'ять тисяч курейVideo28 грудня, 13:42 • 10082 перегляди
У Буковелі відкрили лижний сезон: через наплив туристів утворились черги та затори14:44 • 17942 перегляди
Трамп заявив про "хорошу" розмову із путіним перед зустріччю із Зеленським16:58 • 13444 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 84946 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 137174 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 65312 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 95548 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 77040 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 18017 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 28446 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 84946 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51 • 30249 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo26 грудня, 14:56 • 29548 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Опалення
Bild

Усунення наслідків масованої атаки на столицю: комунальники відновили теплопостачання майже 400 тисяч осель

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Всього відновлено теплопостачання для понад 3,5 тисячі будівель, роботи тривають до повної стабілізації ситуації.

Усунення наслідків масованої атаки на столицю: комунальники відновили теплопостачання майже 400 тисяч осель

Комунальні служби відновили постачання тепла до майже 400 тисяч осель, які залишилися без тепла після масованої ворожої атаки 27 грудня, передає УНН з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

"За півтори доби відновили подачу тепла для майже 400 тисяч осель, які залишились без послуги внаслідок атаки в ніч проти 27 грудня", - йдеться у повідомленні.

Всього відновили теплопостачання для понад 3,5 тисячі будівель, роботи тривають у посиленому режимі до повної стабілізації ситуації, зазначили у КМДА.

Нагадаємо

В наслідок комбінованої ворожої атаки у столиці були перебої з тепло- та енергопостачанням. За даними міської адміністрації без тепла залишилось понад 2600 житлових будинків. Частина міста була знеструмлена. КП "Київтеплоенерго" розгорнуло мобільні пересувні котельні для обігріву київських лікарень. У кожному районі Києва були розгорнуті оперативні штаби, надавалася допомога усім постраждалим від ворожої атаки. В результаті атаки 27 грудня поранення отримали 32 людини, 11 з яких були госпіталізовані.

Обстріли рф Києва і області 27 грудня: поліція показала перші хвилини після ударів27.12.25, 20:22 • 12159 переглядiв

 

