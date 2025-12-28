Усунення наслідків масованої атаки на столицю: комунальники відновили теплопостачання майже 400 тисяч осель
Київ • УНН
Всього відновлено теплопостачання для понад 3,5 тисячі будівель, роботи тривають до повної стабілізації ситуації.
Комунальні служби відновили постачання тепла до майже 400 тисяч осель, які залишилися без тепла після масованої ворожої атаки 27 грудня, передає УНН з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.
"За півтори доби відновили подачу тепла для майже 400 тисяч осель, які залишились без послуги внаслідок атаки в ніч проти 27 грудня", - йдеться у повідомленні.
Всього відновили теплопостачання для понад 3,5 тисячі будівель, роботи тривають у посиленому режимі до повної стабілізації ситуації, зазначили у КМДА.
Нагадаємо
В наслідок комбінованої ворожої атаки у столиці були перебої з тепло- та енергопостачанням. За даними міської адміністрації без тепла залишилось понад 2600 житлових будинків. Частина міста була знеструмлена. КП "Київтеплоенерго" розгорнуло мобільні пересувні котельні для обігріву київських лікарень. У кожному районі Києва були розгорнуті оперативні штаби, надавалася допомога усім постраждалим від ворожої атаки. В результаті атаки 27 грудня поранення отримали 32 людини, 11 з яких були госпіталізовані.
Обстріли рф Києва і області 27 грудня: поліція показала перші хвилини після ударів27.12.25, 20:22 • 12159 переглядiв