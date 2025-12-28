Российский дрон атаковал хлебовозку в Сумской области: детали инцидента
Киев • УНН
В Сумской области российский дрон атаковал автомобиль, развозивший хлеб в Стецковском старостате. В результате удара поврежден автомобиль, люди внутри не пострадали.
В Сумской области враг атаковал дроном автомобиль, развозивший хлеб, передает УНН со ссылкой на Сумскую ОВА.
Около часа назад в Стецковском старостате Сумской общины российский дрон ударил по хлебовозке. В момент попадания внутри транспорта людей не было
Автомобиль получил повреждения.
Это очередной пример прицельного удара по гражданской инфраструктуре и транспорту, который обеспечивает жизнедеятельность общин
