Российский дрон атаковал хлебовозку в Сумской области: детали инцидента

В Сумской области враг атаковал дроном автомобиль, развозивший хлеб, передает УНН со ссылкой на Сумскую ОВА.

Около часа назад в Стецковском старостате Сумской общины российский дрон ударил по хлебовозке. В момент попадания внутри транспорта людей не было - говорится в сообщении.

Автомобиль получил повреждения.

Это очередной пример прицельного удара по гражданской инфраструктуре и транспорту, который обеспечивает жизнедеятельность общин - отметили в Сумской ОВА.

Оккупанты не могут продвинуться из Грабовского вглубь Сумской области - ГПСУ