Російський дрон атакував хлібовозку на Сумщині: деталі інциденту
Київ • УНН
На Сумщині російський дрон атакував автомобіль, що розвозив хліб у Стецьківському старостаті. Внаслідок удару пошкоджено автівку, люди всередині не постраждали.
У Сумській області ворог атакував дроном автомобіль, який розвозив хліб, передає УНН із посиланням на Сумську ОВА.
Близько години тому у Стецьківському старостаті Сумської громади російський дрон вдарив по хлібовозці. У момент влучання всередині транспорту людей не було
Автівка зазнала пошкоджень.
Це черговий приклад прицільного удару по цивільній інфраструктурі та транспорту, який забезпечує життєдіяльність громад
