В Кремле заявили, что путин и Трамп договорились об еще одном разговоре после встречи лидеров Украины и США
Киев • УНН
владимир путин и Дональд Трамп договорились провести еще один телефонный разговор после встречи президента США с Владимиром Зеленским. Разговор путина и Трампа длился 1 час 15 минут.
Российский диктатор владимир путин и президент США Дональд Трамп договорились провести еще один разговор по итогам встречи лидеров Украины и США. Об этом сообщил помощник российского диктатора юрий ушаков, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
путин и Трамп договорились еще раз поговорить по телефону по итогам встречи президента США с Зеленским
Кроме того, по словам Ушакова, путин согласился с предложением Трампа "продолжить работу по регулированию в рамках специально создаваемых рабочих групп".
Он отметил, что о параметрах рабочих групп в Украине станет известно в начале января.
В целом же, по словам Ушакова, разговор путина и Трампа длился 1 час 15 минут.
Трамп заявил о "хорошем" разговоре с путиным перед встречей с Зеленским28.12.25, 18:58 • 9194 просмотра