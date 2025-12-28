В Кремле заявили, что путин и Трамп договорились об еще одном разговоре после встречи лидеров Украины и США

$41.930.00
49.430.00
ukenru
28 декабря, 11:58 • 12887 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 21712 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 19871 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 28120 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03 • 36500 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
27 декабря, 19:34 • 46789 просмотра
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средстваVideo
27 декабря, 17:54 • 45137 просмотра
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
27 декабря, 15:52 • 32599 просмотра
Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
27 декабря, 13:53 • 27914 просмотра
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работуVideo
27 декабря, 11:54 • 22485 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
Под Киевом произошло смертельное отравление угарным газом из-за генератора в подвале 28 декабря, 10:43 • 12873 просмотра
Автобус с 30 пассажирами перевернулся на бок на Прикарпатье: есть погибший и 5 пострадавших, среди них ребенок 12:51 • 4876 просмотра
На Буковине произошел масштабный пожар на птицеферме: сгорели пять тысяч кур 13:42 • 5392 просмотра
В Буковеле открыли лыжный сезон: из-за наплыва туристов образовались очереди и пробки 14:44 • 12483 просмотра
Трамп заявил о "хорошем" разговоре с путиным перед встречей с Зеленским 16:58 • 9070 просмотра
публикации
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница" 27 декабря, 20:41 • 27395 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропустить 26 декабря, 17:00 • 80230 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного стола 26 декабря, 16:30 • 132480 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам 26 декабря, 14:35 • 62183 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно 26 декабря, 11:18 • 92410 просмотра
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 92410 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Джорджия Мелони
Фридрих Мерц
Украина
Соединённые Штаты
Гуляйполе
Покровск
Мирноград
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США 28 декабря, 00:14 • 16574 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременности 27 декабря, 07:40 • 27001 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропустить 26 декабря, 17:00 • 80230 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбы 26 декабря, 16:51 • 28920 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной роли 26 декабря, 14:56 • 28253 просмотра
В Кремле заявили, что путин и Трамп договорились об еще одном разговоре после встречи лидеров Украины и США

Киев • УНН

 • 598 просмотра

владимир путин и Дональд Трамп договорились провести еще один телефонный разговор после встречи президента США с Владимиром Зеленским. Разговор путина и Трампа длился 1 час 15 минут.

В Кремле заявили, что путин и Трамп договорились об еще одном разговоре после встречи лидеров Украины и США

Российский диктатор владимир путин и президент США Дональд Трамп договорились провести еще один разговор по итогам встречи лидеров Украины и США. Об этом сообщил помощник российского диктатора юрий ушаков, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

путин и Трамп договорились еще раз поговорить по телефону по итогам встречи президента США с Зеленским 

- заявил Ушаков.

Кроме того, по словам Ушакова, путин согласился с предложением Трампа "продолжить работу по регулированию в рамках специально создаваемых рабочих групп".

Он отметил, что о параметрах рабочих групп в Украине станет известно в начале января.

В целом же, по словам Ушакова, разговор путина и Трампа длился 1 час 15 минут.

Трамп заявил о "хорошем" разговоре с путиным перед встречей с Зеленским28.12.25, 18:58 • 9194 просмотра

Антонина Туманова

Политика
Война в Украине
Владимир Путин
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина